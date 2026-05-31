VIDEO EXCLUSIV „Stai acolo!” Ilie Năstase știe când trebuie să se retragă Sorana Cîrstea, sfertfinalista de la Roland Garros

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ilie Năstase, în dezacord cu Sorana Cîrstea.

TAGS:
retragereRoland Garros 2026Tenis WTAIlie NastaseSorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea wang rg2026 8
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ilie Năstase are o opinie contra curentului atunci când vine vorba despre retragerile sportive. Chiar dacă Sorana Cîrstea însăși a declarat că vrea să părăsească sportul profesionist atât timp cât încă se situează bine în clasamentul mondial, iar rezultatele nu întârzie să apară, primul număr unu ATP crede că românca ar trebui să urmeze exemplul elvețianului Roger Federer.

Mai exact, cel mai bun tenismen din istoria țării noastre crede că Sorana Cîrstea trebuie să rămână jucătoare activă până în momentul în care nu va mai fi capabilă să obțină victorii.

Ilie Năstase: „Te retragi când nu mai poți să câștigi. Dar, când câștigi, stai acolo, frate, cât mai poți!”

„Pe ea trebuie să o întrebați: de ce vrea să se retragă? Eu am înțeles că se retrage. E decizia ei, nu pot eu să... sunt voci, și în străinătate, care spun că te retragi când ești în forma cea mai bună. Nu e adevărat! 

Și Federer s-a retras la 40 de ani, și Connors. Te retragi când nu mai poți să câștigi. Dar, când câștigi, stai acolo, frate, cât mai poți!”, a declarat lie Năstase, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, transmițându-și sfatul către Sorana Cîrstea.

Publicitate

Sorana Cîrstea, mesaj referitor la vârstă, după calificarea în sferturile Roland Garros 2026

„Simt că societatea ne etichetează și ne împarte pe categorii de vârstă, dar cred că suntem liberi să facem ce ne dorim. Eu vreau să joc și iată-mă aici!”, a fost mesajul motivațional al Soranei Cîrstea, transmis după calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros.

Sorana Cîrstea a trecut în faza ultimelor opt jucătoare la Paris fără set pierdut. Cîrstea a avut parte de un singur set ajuns în prelungiri, a doua manșă cu Xiyu Wang, în care a ratat, consecutiv, două șanse de a închide partida cu propria servă.

6-3, 7-6 (4) a fost scorul final al meciului Sorana Cîrstea - Xiyu Wang, o partidă în care jucătoarea din țara noastră a condus cu 6-3, 5-2.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul
ULTIMELE STIRI
U Cluj s-a despărțit de trei jucători: ”Clubul nostru le mulțumește”
U Cluj s-a despărțit de trei jucători: ”Clubul nostru le mulțumește”
Farul - Chindia, de la 20:30. Duel decisiv pentru menținerea / promovarea în Superliga
Farul - Chindia, de la 20:30. Duel decisiv pentru menținerea / promovarea în Superliga
„Aveți emoții?” Ciprian Marica, temător înainte de barajul Farul - Chindia Târgoviște: „Nici nu vreau să mă gândesc”
„Aveți emoții?” Ciprian Marica, temător înainte de barajul Farul - Chindia Târgoviște: „Nici nu vreau să mă gândesc”
Sorana Cîrstea, printre favorite! Roland Garros va avea o nouă campioană, după eliminarea Igăi Swiatek
Sorana Cîrstea, printre favorite! Roland Garros va avea o nouă campioană, după eliminarea Igăi Swiatek
Nadia Comăneci, primită în urale la Onești: „Zeița de la Montreal” s-a întors acasă
Nadia Comăneci, primită în urale la Onești: „Zeița de la Montreal” s-a întors acasă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica pentru prima oară în sferturile Roland Garros

Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica pentru prima oară în sferturile Roland Garros

Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB

Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB

PSG - Arsenal 1-1 și 4-3 la loviturile de departajare în finala Champions League!

PSG - Arsenal 1-1 și 4-3 la loviturile de departajare în finala Champions League!

Dan Șucu forțează plecarea a doi jucători de la Rapid: nu și-au primit salariile de două luni

Dan Șucu forțează plecarea a doi jucători de la Rapid: nu și-au primit salariile de două luni

Final pentru Darius Olaru la FCSB?! Informația momentului: „Vrea să-l transforme în cel mai scump transfer din istorie”

Final pentru Darius Olaru la FCSB?! Informația momentului: „Vrea să-l transforme în cel mai scump transfer din istorie”

Mihai Stoica l-a făcut praf pe câștigătorul Champions League: ”A fost penibil!”

Mihai Stoica l-a făcut praf pe câștigătorul Champions League: ”A fost penibil!”



Recomandarile redactiei
U Cluj s-a despărțit de trei jucători: ”Clubul nostru le mulțumește”
U Cluj s-a despărțit de trei jucători: ”Clubul nostru le mulțumește”
„Aveți emoții?” Ciprian Marica, temător înainte de barajul Farul - Chindia Târgoviște: „Nici nu vreau să mă gândesc”
„Aveți emoții?” Ciprian Marica, temător înainte de barajul Farul - Chindia Târgoviște: „Nici nu vreau să mă gândesc”
Sorana Cîrstea, printre favorite! Roland Garros va avea o nouă campioană, după eliminarea Igăi Swiatek
Sorana Cîrstea, printre favorite! Roland Garros va avea o nouă campioană, după eliminarea Igăi Swiatek
Sorana Cîrstea, performanță UNICĂ în tenis după revenirea în sferturile Roland Garros: "Nu te retrage!"
Sorana Cîrstea, performanță UNICĂ în tenis după revenirea în sferturile Roland Garros: "Nu te retrage!"
Nadia Comăneci, primită în urale la Onești: „Zeița de la Montreal” s-a întors acasă
Nadia Comăneci, primită în urale la Onești: „Zeița de la Montreal” s-a întors acasă
Alte subiecte de interes
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Prietena Gabrielei Ruse, zguduită de realitate: a câștigat la Roland Garros într-o zi în care familia sa a fost la un pas de moarte
Prietena Gabrielei Ruse, zguduită de realitate: a câștigat la Roland Garros într-o zi în care familia sa a fost la un pas de moarte
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul

stirileprotv Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!