Ilie Năstase are o opinie contra curentului atunci când vine vorba despre retragerile sportive. Chiar dacă Sorana Cîrstea însăși a declarat că vrea să părăsească sportul profesionist atât timp cât încă se situează bine în clasamentul mondial, iar rezultatele nu întârzie să apară, primul număr unu ATP crede că românca ar trebui să urmeze exemplul elvețianului Roger Federer.

Mai exact, cel mai bun tenismen din istoria țării noastre crede că Sorana Cîrstea trebuie să rămână jucătoare activă până în momentul în care nu va mai fi capabilă să obțină victorii.

Ilie Năstase: „Te retragi când nu mai poți să câștigi. Dar, când câștigi, stai acolo, frate, cât mai poți!”

„Pe ea trebuie să o întrebați: de ce vrea să se retragă? Eu am înțeles că se retrage. E decizia ei, nu pot eu să... sunt voci, și în străinătate, care spun că te retragi când ești în forma cea mai bună. Nu e adevărat!

Și Federer s-a retras la 40 de ani, și Connors. Te retragi când nu mai poți să câștigi. Dar, când câștigi, stai acolo, frate, cât mai poți!”, a declarat lie Năstase, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, transmițându-și sfatul către Sorana Cîrstea.