Bayern Munchen e gata să dea lovitura! Transfer de 150.000.000€

Atacantul nigerian a ajuns la Galatasaray în sezonul precedent, sub formă de împrumut de la Napoli, iar după un singur sezon turcii au decis să facă un efort semnifitcativ pentru cel mai scump transfer din istoria clubului: 75 de milioane de euro, dintre care 40 plătite imediat, iar restul de 35 în plăți eșalonate.

Victor Osimhen ar putea fi transferat de Bayern pentru 150 de milioane de euro!

Efortul financiar se poate transforma într-o afacere de senzație pentru Galatasaray, pentru că Osimhen a intrat pe ”radarul” lui Bayern Munchen. Mutarea s-ar putea face pentru o sumă dublă, de 150 de milioane de euro, scrie FootMercato.

Bayern îl vede pe atacantul nigerian ca pe înlocuitorul ideal pentru Harry Kane, care este dorit insistent de cei de la Barcelona, chiar dacă o mutare a englezului pe Camp Nou pare dificilă, în contextul problemelor financiare ale clubului catalan.