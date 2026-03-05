Bayern Munchen e gata să dea lovitura! Transfer de 150.000.000€

Bundesliga
Victor Osimhen (27 de ani) ar putea fi protagonistul unui transfer spectaculos, la scurt timp după ce a fost transferat definitiv de Galatasaray.

victor osimhenBayern MunchenGalatasaray
Atacantul nigerian a ajuns la Galatasaray în sezonul precedent, sub formă de împrumut de la Napoli, iar după un singur sezon turcii au decis să facă un efort semnifitcativ pentru cel mai scump transfer din istoria clubului: 75 de milioane de euro, dintre care 40 plătite imediat, iar restul de 35 în plăți eșalonate.

Victor Osimhen ar putea fi transferat de Bayern pentru 150 de milioane de euro!

Efortul financiar se poate transforma într-o afacere de senzație pentru Galatasaray, pentru că Osimhen a intrat pe ”radarul” lui Bayern Munchen. Mutarea s-ar putea face pentru o sumă dublă, de 150 de milioane de euro, scrie FootMercato.

Bayern îl vede pe atacantul nigerian ca pe înlocuitorul ideal pentru Harry Kane, care este dorit insistent de cei de la Barcelona, chiar dacă o mutare a englezului pe Camp Nou pare dificilă, în contextul problemelor financiare ale clubului catalan.

Osimhen a fost decisiv în sezonul precedent pentru Galatasaray, când a contribuit la titlul câștigat de echipa sa cu goluri și assist-uri. Cifrele sale sunt la cel mai înalt nivel și în această stagiune, reușind 17 goluri și șase assist-uri în 25 de partide.

Clauză secretă a lui Napoli la vânzarea lui Victor Osimhen

Se pare că cedarea lui Osimhen în Serie A ar costa-o pe Galatasaray încă 75 de milioane de euro, pentru că aceasta este suma trecută de Napoli în clauza secretă!

Prevederea nu ar fi, însă, valabilă pe tot parcursul contractului cu Galatasaray, ci doar pentru doi ani de contract, adică până în vara anului 2027. Din acel moment, clauza nu mai poate fi activată, va expira.

Trecerea lui Osimhen la Juventus a fost intens vehiculată și după partida retur din Liga Campionilor dintre italieni și Galatasaray, de la Torino, când atacantul nu s-a bucurat după ce a marcat.

