A fost în cărți să o antreneze pe Bayern Munchen, dar bavarezii l-au ales pe Kompany

Martin Demichelis s-a înțeles cu RCD Mallorca și va fi antrenor al echipei din Insulele Baleare până la sfârșitul sezonului, cu o opțiune de prelungire a contractului pentru încă un an, dacă "Los Piratas" vor reuși să se salveze de la retrogradare. Momentan, Mallorca ocupă locul al 18-lea în La Liga, primul retrogradabil, cu 24 de puncte acumulate în 25 de meciuri jucate, dar se găsește la doar o victorie distanță de Elche (25 puncte), Valencia (26 puncte), Rayo Vallecano (26 puncte) și Alaves (27 puncte).

În perioada 2023 - 2024, antrenorul argentinian a fost considerat favorit să-l înlocuiască pe Thomas Tuchel pe banca lui Bayern Munchen. Deși avea rezultate mai bune și fusese antrenor al juniorilor și al echipei secunde a bavarezilor, funcția i-a fost oferită belgianului Vincent Kompany. Ulterior, el l-a înlocuit pe Fernando Ortiz la Monterrey, echipa unde jucau Sergio Ramos, Oliver Torres, Sergio Canales, Hector Moreno, Lucas Ocampos și Jesus Corona, dar a avut un sezon mediocru (locul 5 în Apertura, locul 7 în Clausura / optimi de finală în CONCACAF Champions Cup / nu a trecut de grupe în Leagues Cup / optimi de finală în FIFA Club World Cup).

Mallorca îi are ca acționari pe foștii sportivi americani Kohlberg, Nash, Kerr și Holden

Clubul spaniol este deținut de fostul tenismen american Andy Kohlberg (acționar la Phoenix Suns și fiul miliardarului Jerome Kohlberg), Steve Nash (fost mare jucător în NBA, la Phoenix Suns, Dallas Mavericks și Los Angeles Lakers și fost antrenor al lui Brooklyn Nets), Steve Kerr (fost mare jucător în NBA, la Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers și actualul antrenor al lui Golden State Warriors) și Stuart Holden (fost fotbalist american, cu selecții la naționala SUA și legitimat la Sunderland, Houston Dynamo, Bolton Wanderers și Sheffield Wednesday). Cei mai cunoscuți jucători din lotul echipei sunt Vedat Muriqi, Sergi Darder, Omar Mascarell, Toni Lato, Marash Kumbulla, Pablo Torre, Pablo Maffeo, Johan Mojica și Ivan Cuellar.

Demichelis, campion în Argentina cu River Plate

Martin Gaston Demichelis (45 de ani) este născut la Justiniano Posse (Argentina) și a fost junior la cluburile Complejo Deportivo, Club Renato Cesarini și River Plate. La seniori a jucat pentru River Plate (2000-2003), Bayern Munchen (2003-2010), Malaga (2011-2013, 2017), Atletico Madrid (2013), Manchester City (2013-2016) și Espanyol (2016-2017).

În palmaresul de jucător are titlul de campion în Argentina Primera Division (2), Bundesliga (4) și Premier League (1), DFB-Pokal (4), DFB-Ligapokal (2), DFL-Supercup (1), Football League Cup (2) și o finală de Champions League (2009-2010). Are 51 de selecții și 2 goluri pentru naționala Argentinei, cu care a jucat finale de Cupă Mondială (2014), Cupa Confederațiilor (2005) și Copa America (2015).

Ca antrenor a mai lucrat pentru Malaga (2017-2018 / antrenor secund), Bayern Munchen U19 (2019-2021), Bayern Munchen II (2021-2022), River Plate (2022-2024) și Rayados de Monterrey (2024-2025). Cu formația din Buenos Aires a câștigat Argentina Primera Division (2023), Trofeo de Campeones (2023) și Supercopa Argentina (2023). Demichelis deține și pașaport italian și este căsătorit cu modelul Evangelina Anderson, cu care are trei copii.

Foto - Getty Images