Se conturează o nouă trădare! Cum decurg negocierile între Bayern și Guerreiro

Bavarezii negociază cu Raphael Guerreiro (29 de ani), care și-a încheiat recent contractul cu Borussia Dortmund.

Vestea cum că portughezul negociază cu rivala de moarte i-a luat prin surprindere pe fanii lui Dortmund. Se pare că negocierile sunt încă în desfășurare, la o săptămână după ce informația a apărut în spațiul public, scrie jurnalistul Florian Plettenberg.

Thomas Tuchel, care are o relație foarte bună cu Guerreiro, îl vrea pe portughez pentru postul de fundaș stânga, dar și ca soluție de avarie pentru postul de mijlocaș central. Momentan, cele două părți nu ar fi ajuns la un acord.

News #Guerreiro: Understand talks between Bayern and the players management are still ongoing as Bayern wants to finalize the deal.

➡️ Tuchel still admires the player

➡️ Bayern wants him as a left back and as a top backup in central midfield

Transfer bosses Rummenigge &…