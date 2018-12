Robben pleaca de la Bayern dupa 10 ani, dar nu se retrage! Echipa la care are cele mai mari sanse sa mearga: "Pentru noi ar fi ceva de vis!"

Arjen Robben si Franck Ribery vor pleca de la Bayern Munchen dupa un deceniu! Porecliti "Batman si Robin" de catre fanii bavarezi, cei doi fotbalisti au ajuns la 34, respectiv 35 de ani.

Robben si Ribery au intrat in istoria lui Bayern Munchen. Timp de un deceniu, ei au ajutat-o pe Bayern sa domine fotbalul german si sa se incoroneze regina a Europei. La finalul sezonului, ei vor pleca, insa, de pe Allianz Arena.

Arjen Robben a confirmat personal faptul ca va pleca de la Bayern la finalul acestui sezon.



"Au fost 10 ani fantastici pentru mine", a spus el.



Se va intoarce in Olanda

Presa olandeza anunta ca Arjen Robben doreste sa se intoarca in tara natala. El are doua variante: FC Groningen ori PSV Eindhoven. Prima echipa este cea care i-a oferit debutul in fotbalul mare, in Eredivisie, in timp ce PSV este formatia care l-a propulsat la Chelsea.

Robben planuieste sa mai joace macar un sezon in Eredivisie inainte de a se retrage.

Directorul sportiv al lui Groningen recunoaste ca viseaza la transferul lui Robben, dar spune ca "trebuie sa ne stim locul in acest moment".

"Nu l-am abordat inca pe Arjen Robben, trebuie sa ne sim locul. Ar fi un vis pentru noi daca ar reveni la clubul nostru", a spus Hand Nijland, care a mai afirmat ca Robben ar putea avea rezervat si un post in conducere sau in stafful tehnic, dupa retragere.