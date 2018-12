ULTIMA ORA | Rednic a dat afara directorul sportiv de la Dinamo si pregateste revenirea lui Danciulescu

Mircea Rednic l-a acuzat pe directorul sportiv George Trandafir ca nu l-a informat corect la ultimul meci, pierdut de Dinamo la Ovidiu, 1-4.

Mircea Rednic l-a dat afara pe directorul sportiv George Trandafir si pregateste revenirea lui Ionel Danciulescu, anunta DigiSport.

Rednic s-a suparat pe George Trandafir ca nu l-a informat corect cu privire la numarul de cartonase pe care le-a strans Armando Cooper.

Antrenorul lui Dinamo l-a schimbat pe Cooper in minutul 59, de teama ca mijlocasul sa nu mai primeasca un cartonas galben si sa fie suspendat la urmatorul meci.

La conferinta de presa, Rednic a aflat ca Armando Cooper este oricum suspendat pentru partida cu CFR Cluj, pentru ca are deja patru cartonase galbene.

Rednic a cerut demiterea directorului sportiv si pregateste revenirea lui Ionel Danciulescu, plecat de la Dinamo in urma cu doua luni. Danciulescu este in prezent director sportiv la SSC Farul, in liga a doua.