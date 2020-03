Motivul REAL pentru care Neymar si Mbappe l-au IRONIZAT pe Erling Haaland: "Orasul meu, nu al vostru!"

Paris Saint-Germain nu a avut probleme cu Borussia Dortmund pe Parc des Princes, iar vedeta echipei, Erling Haaland a fost blocat cum trebuie de apararea franceza. Atacantul norvegian nu a trimis niciun sut pe poarta lui Keylor Navas, premiera pentru el in acest sezon de Champions League.

Neymar a deschis scorul rapid, moment in care a deschis si "razboiul" catre Haaland, ironizandu-l pe norvegian. Brazilianul a sarbatorit golul in modul in care atacantul Borussiei obisnuieste, iar la finalul meciului, toti jucatorii lui PSG i-au luat exemplul si s-au asezat in aceeasi pozitie.

Totul a inceput de la o imagine pe care ar fi postat-o Haaland pe Snapchat, de la hotelul din Paris, de unde era cazat. Acesta a mentionat orasul in care se afla si a pus descrierea: "Orasul meu, nu al vostru". De asemenea, oficialii Borussiei au postat inainte de meci o poza in care apare Haaland, in pozitia de yoga, sugerand fanilor ca este pregatit sa inscrie.

???? Erling Haaland uploaded a snapchat yesterday at his Paris hotel with the caption: "My City not yours."

Neymar uploaded the pic on his Instagram with the caption: "Your City is in Norway bro go back. Paris our city, not yours."

The main reason why PSG are trolling Haaland ???? pic.twitter.com/vm5VRSQcjc