Se inchina in fata lui! Singurul jucator din lume care a putea sa il opreasca pe Haaland! Ce a spus pustiul-minune care spart TOPURILE la Dortmund

Haaland a dezvaluit care este adversarul de care se teme cel mai tare.

Pustiul minune al celor de la Borussia Dortmund, Erling Haaland, este in momentul de fata unul dintre cei mai in forma atacanti din Europa. Acesta a vorbit zilele acestea pentru France Football si a dezvaluit care este adversarul pe care nu ar vrea sa il infrunte vreodata. Este vorba despre fundasul celor de la Liverpool, Virgil Van Dijk, pe care Haaland il considera un jucator foarte puternic si rapid.

Haaland a inscris pana in acest moment 40 de golri in 32 de emciuri pentru Salzburg si Dortmund, echipa la care s-a transferat in luna ianuarie a acestui an. In primul sezon de Champions League, Haaland a marcat un hat-trick cu Genk la primul sau meci si a scos un egal cu Liverpool, pe Anfield, meci in care acesta nu a fost titular, ci a intrat pe parcurs.

"Van Dijk, cu siguranta. E atat de bun, de puternic, de rapid, are toate calitatile. E un jucator incredibil. La Dortmund doar ce am ajuns, sunt foarte fericit aici, vreau sa reusesc aici. Ma concentrez doar pe asta. Pe acest stadion am mereu fluturi in stomac si ma simt foarte bine primit de fiecare data. Nu stiu unde ma vad peste zece ani, nu am nicio idee. Desigur, am visuri, dar doar ce am ajuns la Dortmund, vreau sa ma bucur de fiecare clipa petrecuta aici", a declarat Haaland pentru France Football.