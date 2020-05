Pregatiti de razboi! Bayern Munchen a facut deplasarea la Berlin cu un avion militar

Liderul din Bundesliga s-a deplasat la Berlin pentru meciul din aceasta seara, impotriva lui Union cu ajutorul unui avion militar.

Pentru a respecta distanta de 1,5 metri, staff-ul si jucatorii campioanei au fost impartiti in cate 2 autocare si au calatorit de la Munchen la Ingolstadt, pentru a se deplasa cu ajutorul unui avion militar.

Atat echipajul aeronavei cat si jucatorii au purtat masti, chiar daca bavarezii au fost testati in dimineata plecarii pentru a cincea oara negativ.

Antrenorul echipei Union Berlin nu va putea asista la meciul echipei sale, dupa ce a fost nevoit saptamana trecuta sa paraseasca cantonamentul echipei din cauza unui deces in familie.

Bayern are nevoie de victorie in meciul de diseara, de la ora 19:00. Borussia Dortmund a castigat ieri in fata lui Shalke cu 4-0 si s-a apropiat la un singur punct de grupararea bavareza.

VIDEO - Cele mai bune momente ale lui Bayern din sezonul 2019/2020: