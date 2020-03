Probleme la Bayern Munchen! Neuer refuza sa semneze un nou contract! Conditia incredibila pusa de portarul german

Portarul german mai are un singur an de contract cu Bayern Munchen, iar "bavarezii" insista sa ii prelungeasca intelegerea pana in 2023.

Neuer nu ia in considerare aceasta varianta, fotbalistul dorind un contract valabil pana in 2025, in aceleasi conditii financiare, anunta bild.de. Astfel, portarul ar ramane la gruparea din Bundesliga pana la varsta de 39 de ani. Conditia este cu atat mai greu de indeplinit, cu cat Alexander Nubel, goalkeeperul de 23 de ani la Schalke, va ajunge la Bayern in sezonul urmator.

Un alt lucru care il nemultumeste pe Neuer este faptul ca oficialii "bavarezilor" i-au garantat lui Alexander Nubel ca va juca 15 meciuri in fiecare sezon, pana cand va deveni prima optiune pentru poarta clubului german.

