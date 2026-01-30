Spectacolul din Euroliga de baschet continuă în exclusivitate pe VOYO și vineri, pe 30 ianuarie. Patru dueluri de foc sunt programate să se desfășoare astăzi.

Monaco - Virtus Bologna deschide ziua

Primul dintre ele este Monaco - Virtus, de la ora 20:30, pe VOYO, locul unde spectacolul baschetului european se va vedea până în 2028.

Monaco se află pe locul 7 în clasament (24 de meciuri, 15 victorii, 9 înfrângeri, 2172-2019), iar Virtus Bologna ocupă poziția a 12-a (24, 11, 13, 1986-2002).

Steaua Roșie Belgrad - Dubai continuă recitalul

Ulterior, de la 21:00, Steaua Roșie Belgrad (locul 10, 24 de partide, 14 succese, 10 eșecuri, 2083-2050) și Dubai (poziția a 13-a, 24, 11, 13, 2067-2100) se vor confrunta.

De la 21:30 va începe jocul dintre Baskonia (locul 17, 24, 8, 16, 2044-2132) și Zalgiris Kaunas (poziția a 8-a, 24, 14, 10, 2113-1967).

Ultima partidă a serii de vineri începe de la ora 21:45 și le programează pe Lyon (locul 19, 24, 6, 18, 1866-2077) și Panathinaikos (poziția a 9-a, 24, 14, 10, 2079-2018).

Meciurile zilei din Euroligă se văd în exclusivitate pe VOYO

20:30: Monaco - Virtus Bologna

21:00: Steaua Roșie Belgrad - Dubai

21:30: Baskonia - Zalgiris Kaunas

21:45: Lyon - Panathinaikos

Euroliga, competiția care dă ora exactă în baschetul european

Euroliga de baschet este un adevărat fenomen sportiv internațional, reunind, sezon de sezon, cluburi legendare precum Real Madrid, FC Barcelona, Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahçe sau Anadolu Efes, în meciuri urmărite de milioane de fani din întreaga lume. De-a lungul timpului, parchetul Euroligii a fost scena pe care au strălucit jucători excepționali precum Luka Dončić, Nikola Mirotić, Vasilije Micić, Shane Larkin sau Sergio Llull, nume care au transformat competiția într-un reper absolut de performanță și spectacol.

Playoff-urile Euroligii vor începe marți, 28 aprilie, și se vor desfășura până cel târziu miercuri, 13 mai. Cele opt echipe calificate – primele șase din sezonul regulat și cele două câștigătoare din Play-In – vor disputa patru serii de tip „cel mai bun din cinci meciuri”. Câștigătoarele seriilor vor obține calificarea în faza supremă a competiției. Punctul culminant al sezonului îl reprezintă Final Four-ul Euroligii 2026, programat în al patrulea weekend din luna mai. Semifinalele se vor juca vineri, 22 mai, iar marea finală, care va decide campioana sezonului 2025–2026, va avea loc duminică, 24 mai.

Prin includerea Euroligii în portofoliu, VOYO oferă publicului acces la un produs sportiv premium, cu audiență puternică, emoție autentică și un impact major pe scena sportului internațional. Toate fazele decisive, fiecare meci important și momentele care scriu istorie în baschetul european pot fi urmărite doar pe VOYO.

