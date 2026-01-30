Semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026 dintre Turcia și România se va disputa la Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș. Partida este programată pe 26 martie 2026, de la ora 19:00 și va fi decisivă pentru calificarea în finala barajului, unde ”tricolorii” ar urma să întâlnească învingătoarea duelului Slovacia – Kosovo.

România poate veni cu o convocare surpriză pentru întâlnirea din Turcia, în contextul unui anunț care, se pare, le-a dat încredere oamenilor de la FRF! Este vorba de unul dintre cei mai buni stranieri la ora actuală, Alexandru Maxim, care evoluează chiar în Turcia, la Gaziantep!

Alexandru Maxim ar putea să revină la echipa națională a României!

Din informațiile Sport.ro, anunțul lui Maxim, de acum câteva zile, nu a trecut nepăsător pe lângă oamenii de la Federația Română de Fotbal, care au început să aibă în vedere posibila reconvocare a mijlocașului care nu a mai ”călcat” pe la echipa națională de ani buni!

Stafful tehnic al lui Mircea Lucescu începe, la rândul său, să facă anumite calcule în privința convocărilor pentru partida cu formația din ”Țara Semilunei”, iar unele locuri sunt deja asigurate pentru anumiți jucători, care nu ar reprezenta neapărat un mare mister pentru suporterii naționalei României.

Însă, în calcule a reapărut Alexandru Maxim, după cum Sport.ro a aflat, fiind o altă abordare în cazul mijlocașului, după ce la începutul anului a anunțat că este pregătit să revină la naționala României.



Mircea Lucescu decide după anunțul lui Alexandru Maxim

Dacă până acum oamenii din Federația Română de Fotbal aveau indicii că Maxim nu ar mai fi dispus să joace sub tricolor, de această dată lucrurile s-au schimbat surprinzător și pentru cei de acolo, care văd altfel situația mijlocașului și despre care vor începe, dacă nu au început deja, strângerea de date concrete cu privire la randamentul statistic detaliat al mijlocașului!

Înaintea jocului decisiv pentru Cupa Mondială 2026, cu Turcia, stranierii nu au evoluții excelente. Este important să se ridice la un nivel cât mai bun la echipele de club înaintea confruntării din deplasare, dar există speranța că Mircea Lucescu va reuși să formeze cel mai bun prim 11 posibil, iar de pe bancă, dacă va fi cazul, să vină anumiți jucători cu plus important.

Un fotbalist care nu a mai venit la echipa națională este, așadar, Alexandru Maxim, mijlocașul român având evoluții solide în Turcia, la Gaziantep. Căpitan al formației, Maxim, ajuns la 35 de ani, are statistici destul de bune până acum, cu trei goluri și șase pase decisive în 20 de partide, în actuala ediție competițională, 2025-2026.



Stranierii români, randament deloc ridicat în ultima perioadă

Inevitabil, apare întrebarea dacă nu cumva Alexandru Maxim poate fi o variantă bună, de luat în calcul pentru echipa națională a României în acest context, dar el nu a mai cochetat cu prima reprezentativă din vara lui 2022, când evolua 45 de minute în înfrângerea cu Muntenegru, de pe terenul propriu, scor 0-3. Totuși, site-ul nostru a aflat că la nivelul FRF au început să aibă loc discuții cu privire la posibilitatea ca Maxim să fie rechemat, dacă Mircea Lucescu va considera că este nevoie de el.

”(N.r. - Te mai gândești la națională?) Sunt lucruri (n.r. - zâmbește)… . Nu vreau să deschid subiectul ăsta. Cât timp voi fi jucător activ… . Atât eu, cât și orice alt jucător român ne gândim la echipa națională.

Niciodată nu mi-am luat gândul de la echipa națională, însă, chiar dacă nu sunt acolo, am mulți prieteni, le țin pumnii. (N.r. - Cei din staff au venit să vă urmărească pe tine și pe Deian Sorescu) Cred că mai mult pe Deian (n.r. - râde). (n.r. Ești supărat?) Nu, doar obosit. Mă bucur că sunt sănătos, că încă joc la vârsta mea.

Nu are rost (n.r. - să deschidă discuția despre prezența sa la echipa națională). Nu vreau să creez polemici și să deschid un subiect de genul ăsta. E clar, cât timp joc, gândul meu e și la echipa națională, dar dacă nu sunt prezent, cu siguranță îi susțin. Ar fi un vis să văd echipa națională la un Campionat Mondial”, a declarat Alexandru Maxim la începutul acestui an. Acela a fost momentul în care oamenii care se ocupă de analiza stranierilor din naționala mare, reprezentați din FRF și chiar din stafful tehnic al naționalei au hotărât să înceapă discuțiile interne care îl vizează și pe mijlocaș, în vederea posibilei convocări pentru partida cu Turcia!



Alexandru Maxim