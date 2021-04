Bayern pierde cu Mainz si amana sarbatoarea celui de-al 9-lea titlu consecutiv! Lewandowski a marcat in prelungiri, dar nu a fost suficient

Mainz a invins-o pe Bayern, 2-1, si a amanat castigarea titlului de catre bavarezi.

Echipa pregatita de Hansi Flick avea nevoie de victorie pentru a fi matematic campioana a Germaniei, insa Mainz s-a dovedit a fi formatia cu dorinta mai mare in meci si s-a impus cu 2-1, dupa ce conducea de la pauza cu 2-0. Tanarul atacant neamt Jonathan Burkardt a deschis scorul in minutul 3, iar Robin Quaison a majorat diferenta in minutul 37, stabilind scorul pauzei, 2-0 pentru Mainz.

Din pacate pentru bavarezi, acestia au reusit sa marcheze tarziu, in minutul 90+4, prin Lewandowski, aflat la a 36 reusita din actualul campionat. Campioana Europei are 10 puncte avans fata de RB Leipzig, care inca nu si-a disputat meciul din aceasta runda, cu 3 etape inainte de finalul sezonului in Bundesliga.

O victorie in urmatorul meci al bavarezilor, contra Borussiei Monchenglabach, ar termina lupta la titlu si ar face ca Bayern sa castige al 9-lea titlu consecutiv si cel cu numarul 31 din istoria echipei.