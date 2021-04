Lewandowski a anuntat pana la ce varsta vrea sa joace fotbal! Care este starea fotbalistului dupa accidentare si cand va reveni pe teren

Robert Lewandowski a marturisit pana la ce varsta va juca.

Atacantul polonez, Robert Lewandowski este pe punctul de a reveni pe teren, dupa ce acesta a stat mai bine de 3 saptamani pe banca din cauza unei accidentari suferite in meciul cu Andorra de la calificarile pentru Campionatul Mondial.

Conform site-ului oficial al clubului bavarez, Lewandowski a revenit la antrenamente si va fi folosit in meciul cu Mainz de sambata. Bayern Munchen are nevoie de o victorie pentru a-si asigura titlul cu numarul 31.

De asemenea, starul lui Bayern a declarat ca nu are de gand sa se retraga atunci cand ii expirea intelegerea, adica in 2023. Jucatoru in varsta de 32 ani doreste sa continue sa joaca cel putin pana la 37 de ani.

Lewandowski este in punctul culminant al carierei sale si a reusit doar in acest sezon sa marcheze 42 de goluri in toate competitiile. Polonezul s-a transferat in 2014 la Bayern, dupa ce a plecat liber de contract de la Borussia Dortmund, de atunci atacantul a evoluat in 215 meciuri si a inscris de 197 de ori.