Lewandowski nu merge la Paris! Anunt de ultima ora al lui Bayern inaintea socului cu PSG din Champions League

Golgheterul lui Bayern va lipsi in meciul retur cu Paris-Saint Germain.

Bayern Munchen a anuntat lotul care va face deplasarea la Paris pentru returul cu PSG de marti. Va lipsi golgheterul Robert Lewandowski, nerefacut dupa ce s-a accidentat la genunchi in meciul cu Andorra de la finalul lui martie.

Atacantul polonez a lipsit si in turul jucat cu PSG pe Allianz Arena, in care coechiperii lui au pierdut meciul cu scorul de 3-2. Bavarezii au facut un meci consistent, insa le-a lipsit principalul om de gol si au suferit la finalizare. In locul lui Robert Lewandowski a fost folosit Eric Choupo-Moting, care va fi, cel mai probabil, titular si pe Parc des Princes.

Bayern Munchen sufera teribil din cauza accidentarilor, din lotul bavarezilor lipsesc nu mai putin de 9 jucatori. Cei mai importanti fotbalisti care nu vor juca maine sunt: Douglas Costa, Serge Gnabry, Leon Goretzaka, Niklas Sule si Corentin Tolisso.

Nici Parisul nu sta prea bine. Pochettino nu poate conta pe Juan Bernat, Abdou Diallo, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa sau Marquinhos.

Bayern are nevoie de o victorie la doua goluri impotriva lui Paris-Saint Germain pentru a fi sigura ca merge in semifinalele Ligii Campionilor.