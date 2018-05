O ECHIPA intreaga se intoarce la FCSB in vara. Fotbalisti pe care Becali a platit bani grei pot primi o noua sansa. Doi dintre ei chiar au impresionat

11 jucatori se vor intoarce la FCSB in aceasta vara dupa ce au fost imprumutati.

FCSB a pierdut pentru al treilea an la rand titlul, iar Becali anunta noi transferuri pentru intarirea echipei. Pe langa mutarile vizate de acesta, la echipa se vor intoarce nu mai putin de 11 jucatori. Unii dintre ei ar putea fi re-imprumutati, in timp ce altii au sanse sa fie pastrati, dupa ce s-au descurcat chiar bine in acest sezon.

Tinerii Niga, Mihalcea, Szecui, Mario Mihai, Gabriel Simion si Daniel Benzar se vor intoarce la FCSB, dar si cativa fotbalisti mai experimentati, precum Pleasca, Vlad Achim, Catalin Golofca, William De Amorim si Antonio Jakolis.

In acest moment, doi dintre jucatorii cu cele mai mari sanse sa fie pastrati in lotul FCSB pentru sezonul viitor sunt Daniel Benzar si croatul Jakolis.

Daniel Benzar s-a impus ca titular la Voluntari si a avut evolutii bune la echipa antrenata in prezent de Adrian Mutu. El a marcat de 2 ori in 12 aparitii pentru formatia ilfoveana in partea a doua a sezonului.

De cealalta parte, Jakolis a fost titular cert la Apollon Limassol si a jucat 33 de partide, marcand de 5 ori. El a fost unul dintre cei mai buni oameni ai echipei cipriote in acest sezon.

Incerta ramane situatia brazilianului William De Amorim. Fost campion cu Astra, el a dezamagit la FCSB. La Kayserispor a debutat cu gol, insa apoi s-a stins treptat.