Rareș Ilie a rămas fără antrenor! Nice a rupt înțelegerea cu Lucien Favre

Elvețianul a strâns pe banca tehnică a echipei din Ligue 1 doar 26 de meciuri. Potrivit statisticilor oferite de site-urile de specialitate, Lucien Favre a acumulat o medie de doar 1.27 de puncte pe meci la OGC Nice.

„Oficial: Lucien Favre nu mai este antrenorul lui OGC Nice, astfel, timpul său petrecut la cârma echipei a luat sfârșit. Didier Digard a preluat echipa momentan”, se arată în comunicatul oficial emis de clubul din Franța.

Official: Lucien #Favre is no longer #OGCNice manager, as his time in charge of the first team comes to an end. Didier #Digard has taken over until further notice.

