Chiar dacă a controlat o bună parte din meci, FCSB a pierdut la Cluj după ce Jovo Lukic a dat lovitura în minutul 76, profitând de o gafă în defensiva fostei campioane a României.

Pentru FCSB a fost a doua înfrângere în ultima săptămână, după un început foarte bun cu Laurențiu Reghecampf (51 de ani) pe banca tehnică. Echipa reușise să bifeze trei victorii la rând și să revină în zona play-off-ului.

Ce program va avea FCSB în luna noiembrie: ”E cea mai periculoasă”

Acum, fosta campioană a României se concentrează pe ce are de făcut în campionat până la finalul anului. Va urma meciul de pe teren propriu împotriva celor de la Corvinul Hunedoara, apoi pauza pentru meciurile echipelor naționale. FC Argeș (deplasare) și Csikszereda (acasă) vor fi celelalte adversare ale FCSB-ului din luna noiembrie.

Florin Gardoș, fost campion al României cu FCSB chiar sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, crede că următoarea adversară este cea mai periculoasă din următoarea perioadă.

„Programul nu e extraordinar de complicat. E Corvinul meciul următor... Ok, nu e o echipă slabă. Corvinul acasă, după care deplasare la Argeș”, a început Gardoș.

„Este Corvinul și pauză, adică pauza aceea normală de două săptămâni pentru echipa națională, a spus Robert Niță, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

„Meciuri care ar trebui câștigate în mod normal. Din astea trei, Corvinul e cea mai periculoasă. Contează să ai și puțin noroc. Revenind la lucrurile pozitive, ce mi-a plăcut, și referitor la acel henț, să zicem, e faptul că s-au arătat 5-6 minute de prelungire și în acele minute am văzut o echipă care poate să ducă atacuri, care își creează ocazii. Echipa are forță și are nevoie de timp, timp de care sper eu că va dispune Reghe și stafful lui”, a punctat Gardoș.

În urma înfrângerii de pe Cluj Arena, FCSB a rămas pe locul 7 în ierarhie, cu 21 de puncte. Pentru elevii lui Laurențiu Reghecampf urmează partida în fața nou-promovatei Corvinul Hunedoara, care este programată pe 7 noiembrie.

Caseta meciului