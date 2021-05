"Lewangolski!" Fenomenalul polonez a batut recordul lui Gerd Muller! Imagini incredibile din Germania! Scenariu demn de Oscar pentru reusita atacantului

Bayern a invins pe Augsburg, 5-2, in ultima din Bundesliga.

Campioana deja de cateva etapa, Bayern a inceput tare meciul si a marcat rapid, iar la pauza scorul arata deja 4-0 pentru bavarezi. Oaspetii au ratat un penalty in prima parte, insa au tinut sa se revanseze in actul secund, reusind sa inscrie de doua ori, prima data in urma unei faze fixe, iar a doua oara pe un contraatac, ambele faze fiind la limita offsaid-ului, insa decizia a fost favorabila atacului in cele din urma.

Totusi, miza cea mai mare pentru nemti a fost recordul lui Gerd Muller, legendarul atacant al lui Bayern din anii 70', care marcase 40 de goluri intr-o editie de campionat, acum 49 de ani. Nimeni nu a reusit sa depaseasca aceasta performanta, iar Lewandowski a egalat-o, in etapa trecuta, in meciul contra celor de la Freiburg, terminat 2-2 de bavarezi.

Suspansul a fost maxim, portarul polonez al celor de la Augsburg i-a refuzat golul lui Lewandowski in mai multe randuri si parea ca atacantul nu va putea dobora recordul lui Muller.

Insa, a venit minutul 90, iar parca ca un scenariu scris de un castigator de Oscar, Lewandwoski a recuperat o minge in careul advers, dupa un sut al lui Sane de la 16 metri, l-a driblat pe conationalul sau si a inscris in poarta goala. Bucuria a fost imensa, iar polonezul si-a dat tricoul jos, sarbatorind golul ca pe unul dintr-o finala Champions League.

THERE IT IS!!! LEWANDOWSKI'S RECORD-BREAKING GOAL ???? AMAZING! pic.twitter.com/HOdzJ4A2eH — ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2021