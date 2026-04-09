Antrenorul lui Bayern Munchen, Vincent Kompany, l-a lăudat pe portarul Manuel Neuer, desemnat omul meciului în victoria de marți cu 2-1 împotriva lui Real Madrid, în turul sferturilor de finală din Champions League. Kompany a subliniat că Neuer rămâne "unul dintre cei mai buni portari din lume" la 40 de ani.

Pentru că Neuer se află, evident, la final de carieră, Bayern a demarat căutările pentru înlocuitorul său din poarta bavarezilor. Gregor Kobel (28 de ani) este ”top target” pentru Bayern, concurența venind de la granzii din Premier League, Chelsea ori Newcastle. Faptul că Gregor Kobel evoluează la marea rivală Borussia Dortmund deja nu mai contează, având în vedere numeroasele transferuri făcute în ultimii ani pe axa Dortmund - Munchen.

Vincent Kompany despre Manuel Neuer ”Cel mai bun portar din istorie? O să-mi faceţi probleme cu prietenul meu Thibaut Courtois! Dar da, este unul dintre cei mai buni. Şi demonstrează asta de foarte, foarte mult timp. Faptul că este încă la acest nivel astăzi, nu ştiu cum era acum câţiva ani, mă impresionează în fiecare zi, la 40 de ani. Este încă unul dintre cei mai buni portari din lume”, a spus Kompany despre Neuer la finalul victoriei de pe Bernabeu, 2-1 cu Real în turul din sferturile UCL.