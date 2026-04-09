VIDEO Înlocuitor pentru Manuel Neuer! El va fi noul portar al lui Bayern Munchen

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Veteranul din poarta bavarezilor are 40 de ani și se gândește la retragere.

TAGS:
Bayern MunchenManuel NeuerVincent KompanyGregor KobelBorussia Dortmund
Din articol

Antrenorul lui Bayern Munchen, Vincent Kompany, l-a lăudat pe portarul Manuel Neuer, desemnat omul meciului în victoria de marți cu 2-1 împotriva lui Real Madrid, în turul sferturilor de finală din Champions League.

Kompany a subliniat că Neuer rămâne "unul dintre cei mai buni portari din lume" la 40 de ani.

Pentru că Neuer se află, evident, la final de carieră, Bayern a demarat căutările pentru înlocuitorul său din poarta bavarezilor.

Gregor Kobel (28 de ani) este ”top target” pentru Bayern, concurența venind de la granzii din Premier League, Chelsea ori Newcastle.

Faptul că Gregor Kobel evoluează la marea rivală Borussia Dortmund deja nu mai contează, având în vedere numeroasele transferuri făcute în ultimii ani pe axa Dortmund - Munchen.

Vincent Kompany despre Manuel Neuer

”Cel mai bun portar din istorie? O să-mi faceţi probleme cu prietenul meu Thibaut Courtois! Dar da, este unul dintre cei mai buni. Şi demonstrează asta de foarte, foarte mult timp.

Faptul că este încă la acest nivel astăzi, nu ştiu cum era acum câţiva ani, mă impresionează în fiecare zi, la 40 de ani. Este încă unul dintre cei mai buni portari din lume”, a spus Kompany despre Neuer la finalul victoriei de pe Bernabeu, 2-1 cu Real în turul din sferturile UCL.

Publicitate
Publicitate
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!