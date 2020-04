Mbappe si Haaland, in aceeasi echipa! Planul nebun prin care spaniolii vor sa creeze o adevarata "masina de goluri"

Presa spaniola anunta ca Mbappe si Haaland vor evolua pentru aceeasi echipa.

Cei doi super atacanti ar putea face pereche pentru Real Madrid, este anuntul cu care Marca deschide editia de astazi. Potrivit jurnalistilor spanioli, Haaland va fi transferat in vara pe Bernabeu, iar Mbappe in urmatoarea fereastra de mercato.

"Dificil, dar nu imposibil", a spus un oficial al madrilenilor pentru Marca.

Francezul inca este de "neatins", PSG avand pretentii financiare uriase, cu care Florentino Perez, seful celor de la Real Madrid, inca nu este de acord. Se preconizeaza ca negocierile vor reincepe in 2021, atunci cand Mbappe va intra in ultimul an de contract, iar daca PSG nu il va vinde, risca sa il piarda gratis in vara lui 2022.

In schimb, in ceea ce-l priveste pe "killer-ul" norvegian, madrilenii au inceput deja negocierile cu Dortumnd. Nemtii au platit pentru Haaland 20 de milioane de euro lui Salzburg, insa este de asteptat ca suma viitorului transfer sa fie in jurul a 100 de milioane de euro.

Real Madrid este extrem de interesata sa aduca noi jucatori, avand in vedere ca lui Ronaldo nu i-a fost gasit un inlocuitor, dupa plecare de acum doi ani. "Galacticii" au nevoie de un numar 9, evolutiile lui Jovic nefiind convingatoare. In plus, Benzema implineste 33 de ani, iar forma sa actuala le da de gandit madrilenilor, care vor sa-si intareasca atacul cu orice pret.