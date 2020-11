Haaland este cel mai bun tanar jucator din Europa! A castigat trofeul Golden Boy 2020. Pe ce loc s-a clasat pustiul-minune de pe Camp Nou

Erling Haaland a cucerit trofeul Golden Boy 2020.

Norvegianul in varsta de 20 de ani a fost desemnat cel mai bun tanar jucator din Europa, primind distinctia acordata de cotidianul italian Tuttosport dupa ce a acumulat cele mai multe puncte.

Haaland, cu 302 puncte, a fost urmat in clasamentul final de Ansu Fati (239 de puncte) si Alphonso Davies (206 puncte). Fotbalistul, care a inscris luna trecuta un hattrick in poarta lui Tatarusanu in Nations League, i-a invins fara drept de apel pe Jadon Sancho (80), Camavinga (50), Kulusevski (41), Fodel (36) si Szoboszlai (13), care au mai ajuns in finala pentru trofeul Golden Boy.

#GoldenBoy2020 ⚽️: Erling Haaland ???????? remporte le Golden Boy 2020 et succède à Felix ????????! 1️⃣E.Haaland, 302 points

2️⃣A.Fati, 239 points

3️⃣A.Davies, 226 points

4️⃣J.Sancho, 80 points

5️⃣E.Camavinga , 50 points

6️⃣D.Kulusevski, 41 points

7️⃣P.Foden, 36 points

8️⃣D.Szoboszlai, 13 points pic.twitter.com/DZh6wxPUVn — Footballdayy (@Footballdayy2) November 21, 2020

In urma acestui succes personal, Haaland s-a alaturat unor nume importante ale fotbalului mondial. In anii trecuti, jucatorii care au mai primit trofeul Golden Boy au fost Kylian Mbappe, De Ligt si Joao Felix.

Fotbalistul de la Borussia Dortmund se remarca, insa, drept singurul jucator din Europa de Nord care castiga acest titlu.

???? Golden Boy 2020: Erling Haaland! pic.twitter.com/5jgYTxB5n8 — Borussia Dortmund (@BVB) November 21, 2020