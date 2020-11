EXCLUSIV | "Batem Norvegia! Au 3 jucatori buni, restul pluton!" Anunt neasteptat inaintea SOCULUI cu Haaland de pe Arena Nationala!

Dumitru Dragomir a vorbit la Pro X despre meciul dintre Romania si Norvegia, care va fi IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO pe 15 noiembrie, de la ora 21:45.

Fostul presedinte al LPF a declarat ca este sigur ca "tricolorii" vor reusi sa bata Norvegia, punctand nevoia romanilor de a juca mai agresiv.

"Ii batem pe norvegieni, trebuia sa ii batem si acolo. Asta e parerea mea. Puteam sa ii batem daca adoptam alta atitudine. Au 3 fotbalisti buni si ei, restul... pluton! Unul e superfotbalist, dar in meciul cu sarbii nici n-a atins mingea. Aceeasi atitudine ar trebui sa o avem si noi, sa-l calcam pe tendoane! Nu sa-l faultam, dar sa simta ca jucam tare.

Noi in cele 3 meciuri n-am facut 10 faulturi. Ati mai pomenit asa ceva? Parca suntem domnisoare!

Oameni buni, lasati-l pe Radoi sa-si faca meseria. Nu e el vinovat! Nu mai avem fotbalisti, bai! Nu ii pregatim, nu ii platim pe antrenorii de la centre, nu jucam meciuri internationale sa faca moral de competitii inalte. Nu joaca Radoi cu Stoichita si cu Mutu. Ascultati-ma! Sunt un om care s-a ocupat toata viata de fotbal.

Trebuie sa ne schimbam atitudinea. Echipele de copii si juniori trebuie sa joace cel putin 7-8 meciuri internationale pe an cu echipe puternice daca vrem sa prindem moral de competitie inalta. Altfel jucam cu divizia C. Nu mai facem nimic pentru marea performanta! Nimic, nimic, NIMIC nu mai facem pentru sport, nu doar pentru fotbal! Am facut 4 stadioane ca sa dam satisfactie Europei, ne certam pe ele, dar nu joaca nimeni pe ele", a declarat Dragomir la Ora exacta in sport.

