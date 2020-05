Gotze va pleca de la Dortmund dintr-un motiv STUPID! Activitatea sa pe retelele de socializare a DEPASIT limitele! Ce a facut starul german

Mario Gotze nu va mai continua la Borussia Dortmund din vara, iar motivul acestei despartiri uimeste.

Mario Gotze nu va continua la Borussia Dortmund din vara, lucru confirma de club weekend-ul trecut. Totl pare sa se datoreze activitatii mijlocasului pe retelele de socializare, in special pe Tik Tok.

Potrivit The Sun, gotze nu ar fi primit o oferta de prelungire dupa ce a postat un videoclip in timpul izolarii. In clipul de pe Tik Tok, fotbalistul si sotia sa Ann- Kathrin isi schimba hainele intre ei, iar Gotze apare cu o rochie cu imprimeu de leopard pe el. Aceasta atitudine nu a fost pe placul clubul, care si asa nu mai era in relatii bune cu Gotze.

Mario Gotze (27 de ani) va trebui sa isi caute un alt club din vara. Este dorit in Premier League de Everton si West Ham, dar si in Serie A.

Gotze este eroul Germaniei de la Cupa Mondiala din 2014, cand a inscris golul decisiv in finala cu Argentina. Mijlocasul eset cotat la 10,5 milioane de euro si a jucat in 14 meciuri in acest sezon, reusind 3 goluri pentru galben negri.