BREAKING NEWS: Gotze, OUT de la Dortmund! Eroul titlului mondial din 2014 pleaca gratis de la Borussia

Mario Götze (27 de ani) va pleca de la Borussia Dortmund in aceasta vara.

Anuntul a fost facut azi de catre club. "Drumurile noastre se vor desparti in aceasta vara. A fost o decizie luata de comun acord. Mario este un om grozav", a declarat directorul sportiv al lui Dortmund, Michael Zorc.

Cariera lui Mario Götze nu a fost mereu pe o panta ascendenta. El a debutat ca un adolescent-senzatie la Dortmund, sub comanda lui Jürgen Klopp, dar a ratat finala Ligii Campionilor din 2013 din cauza unei accidentari . S-a transferat la Bayern Munchen, a inscris golul victoriei in finala Cupei Mondiale din 2014 (cand Germania a invins cu 1-0 Argentina), apoi a suferit de o tulburare a metabolismului care i-a pus cariera in pericol.

S-a intors la Dortmund in 2016 si a fost unul dintre jucatorii de baza ai lui Lucien Favre in sezonul precedent, demonstrand ca mai are multe de oferit. Mario Götze va fi liber de contract de la inceputul lunii iulie, iar printre echipele care ar fi interesate de el s-ar afla Hertha Berlin, Liverpool, LA Galaxy sau Cologne, formatii care l-au mai dorit in trecut.