Au activat clauza de reziliere! Unde va juca din sezonul viitor Mario Gotze, omul decisiv din finala CM 2014

Mijlocașul german, decisiv în finala CM 2014 contra Argentinei (1-0), când a marcat unicul gol al meciului, va evolua din sezonul următor la Eintracht Frankfurt, deținătoarea trofeului Europa League.

Formația germană a activat clauza de reziliere a lui Mario Gotze, în valoare de 4 milioane de euro, iar germanul va reveni în Bundesliga după două sezoane în Eredivisie, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Gotze a avut oferte de la alte două echipe, Benfica și Inter Miami, însă cvintuplul campion al Germaniei și-a dorit să se întoarcă în Bundesliga, anunță sursa citată.

Mario Gotze a avut un ultim sezon bun la PSV Eindhoven, alături de care a ajuns până în sferturile de finală ale Conference League. Mijlocașul de 1.76m a jucat în 52 de meciuri, a marcat 12 goluri și a oferit 11 pase decisive în toate competițiile.

Ajuns la 30 de ani, Gotze va evolua pentru a patra echipă din carieră, după Borussia Dortmund, Bayern Munchen și PSV Eindhoven.

Mario Götze is set to join Eintracht Frankfurt on a permanent deal from PSV Eindhoven, final decision has been communicated today. Release clause will be activated soon for €4m. ???????????? #transfers

Benfica and Inter Miami wanted him too but Götze wants to go back to Bundesliga. pic.twitter.com/yMD7ls8D13