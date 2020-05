Nici nu s-a reluat bine campionatul ca doborat un nou record! Haaland i-a intrecut pe Messi si Ronaldo! Ce a reusit pustiul minune al Borussiei Dortmund

Erling Haaland a doborat un record.

Bundesliga s-a reluat in acest weekend, iar Borussia Dortmund a primit vizita celor de la Schalke, iar echipa antrenata de Lucien Favre s-a impus cu 4-0. Haaland a deschis scorul pentru Dortmund si a ajuns la 41 de goluri marcate la 19 ani, ceea ce nu a reusit nici Messi si nici Cristiano Ronaldo la aceasta varsta.

Haaland a ajuns la Borussia Dortmund in luna ianuarie a acestui an si si-a pus amprenta in jocul nemtilor. A inscris 13 goluri in total la Borussia, iar cu cele 28 de la Red Bull Salzburg, a ajuns la 41 de goluri.

72 de milioane de euro este cota lui Haaland in acest moment pe transfermarkt.com