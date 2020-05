100 de milioane! La 20 de ani le-ar putea calca pe urme lui Lewandowski, Gotze si Hummels.Bayern vrea sa-l fure pe noul STAR MONDIAL de la Dortmund

Urmeaza o noua tradare pe axa bogatiei Bayern - Dortmund?

Jadon Sancho, britanicul legitimat la Borussia Dortmund, este dorit de echipe din Premier League, in special de Manchester United. Tanarul mijlocas face senzatie, insa, in Bundesliga si le-a atras atentia si celor de la Bayern.

Potrivit ESPN, supercampioana Germaniei ar fi dispusa sa se lupte pentru Sancho, avand 120 de milioane de euro pregatiti pentru transferul lui. Mai mult decat atat, oficialii bavarezi ar fi luat deja legatura cu reprezentantii Borussiei, pentru a se interesa de situatia contractuala a jucatorului.

Contractul lui Sancho la Dortmund expira in 2022, insa clubul este dispus sa ii dea drumul mai repede daca oferta pe care o va primi va fi una corecta.



Astfel, avandu-le pe Manchester United si Bayern pe urmele sale, mutarea lui Sancho ar putea fi una dintre cele mai interesante din aceasta vara. Daca fotbalistul in varsta de 20 de ani va ajunge la Bayern, el isi va trece numele pe lista marilor fotbalisti care s-au schimbat din echipamentul galben in cel rosu in ultimii ani, lista pe care se mai regasesc Robert Lewandowski, Mario Gotze si Mats Hummels.