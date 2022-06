Mutarea lui Gotze la PSV s-a făcut în octombrie 2020. Neamțul a plecat gratis de la Dortmund și a semnat cu PSV, iar în contractul său a fost stipulată o clauză de ieșire de patru milioane de euro, vânată de mai multe cluburi în acesată perioadă de mercato.

Mai multe echipe și-au arătat interesul față de fostul internațional german, anunță jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe Twitter. Printre acestea se numără formația nemțească Eintracht Frankfurt, Benfica și Inter Miami.

Mario Götze has three proposals on the table: Eintracht Frankfurt pushing, Benfica with Schmidt on it and Inter Miami in MLS. He's gonna decide very soon, matter of days. ???????? #transfers

All these clubs are prepared to trigger the release clause into his PSV contract for €4m. pic.twitter.com/7ZhFkj7pup