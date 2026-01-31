Paris FC este foarte aproape să dea lovitura. Ciro Immobile, în vârstă de 35 de ani, ar trebuie să se alăture echipei nou-promovate din capitala Franței în următoarele ore, după informează lequipe.fr, citată de news.ro.

Ciro Immobile, aproape de Paris FC

Conducerea clubului parizian ar fi ajuns deja la un acord cu Bologna, la care Ciro Immobile, sub contract până la sfârşitul sezonului, s-a alăturat vara trecută, venind de la Beșiktas.

Mai rămân câteva detalii de stabilit cu jucătorul, dar tranzacţia ar trebui să se încheie foarte repede, cu mult înainte de terminarea perioadei de transferuri, de luni, 2 februarie, la ora 20:00.

Un atacant cu CV solid

Chiar şi la 35 de ani, Immobile rămâne un jucător cu un profil bun în Europa. Campion european cu Italia (57 selecţii, 17 goluri) în 2021, Immobile a jucat la mai multe cluburi mari, printre care Juventus, Borussia Dortmund, Sevilla FC şi, mai ales, Lazio, alături de care a stabilit recordul pentru numărul de goluri marcate într-un sezon în Serie A (36 în 2019-2020).

Accidentat la coapsă la sosirea din Turcia, Immobile a lipsit două luni în acest sezon şi a jucat doar nouă meciuri pentru Bologna. La Beșiktas, Immobile a marcat 15 goluri în 30 de apariţii în campionatul turc.

