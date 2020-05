Ar putea fi RATAREA SEZONULUI in Bundesliga! Avea poarta goala si nu a reusit sa inscrie 

Borussia Monchengladbach s-a impus in deplasarea de la Frankfurt, cu 3-1.

Gladbach a deschis scorul inca din secunda 42 prin Plea, iar Thuram a marit avantajul in minutul 7. Bensebaini a inscris ultimul gol al oaspetilor din penalty, iar Silva a inscris in minutul 81 pentru Frankfurt, care avea ocazia sa mai inscrie un gol in minutul 84.

Jonas Hofmann a primit o pasa perfecta, iar Trapp a iesit gresit, insa mijlocasul nu a reusit sa profite de eroarea portarului deoarece ajuns in fata portii, a ezitat sa suteze, moment care i-a permis lui Martin Hinteregger sa se replieze si sa respinga mingea.

PELO AMOR DE DEUS, O QUE FOI ISSO pic.twitter.com/lMQVWVn84B — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) May 16, 2020