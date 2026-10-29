După Harry Kane, Bayern vrea un nou Balon de Aur: „100% va câștiga”

Gala Balonului de Aur a avut loc luni, 26 octombrie. Decernarea trofeelor s-a petrecut în premieră în afara Franței, de această dată, o dată cu aniversarea a 70 de ani de la prima distincție, ținându-se la Londra.

După Harry Kane, Bayern vrea un nou Balon de Aur

Festivitatea de la Londra a propus trei nume importante pentru prima poziție: Lamine Yamal, Kylian Mbappe și Harry Kane. Deși Yamal a câștigat atât titlul în La Liga, cât și Campionatul Mondial, distincția i-a revenit atacantului de la Bayern. Mai mult decât atât, vârful Barcelonei a încheiat pe ultima treaptă a podiumului.

În condițiile în care Harry Kane a primit distincția, oficialii lui Bayern speră ca astfel de trofee vor ajunge mai des în vistieria clubului.

În acest sens, Jan-Christian Dreesen, directorul executiv de la Bayern, a transmis că e sigur că Michael Olise, starul francez al bavarezilor, va câștiga un Balon de Aur în anii ce urmează.

„Sunt 100% convins că Michael va câștiga Balonul de Aur în cariera sa”, a declarat Jan-Christian Dreesen, CEO-ul de la Bayern, citat de Fabrizio Romano.