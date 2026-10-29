După Harry Kane, Bayern vrea un nou Balon de Aur: „100% va câștiga”

După Harry Kane, Bayern vrea un nou Balon de Aur: „100% va câștiga” Bundesliga
SPORT.RO
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Harry Kane a cucerit Balonul de Aur.

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Harry KanebayernMichael OliseBalonul de Aur
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Gala Balonului de Aur a avut loc luni, 26 octombrie. Decernarea trofeelor s-a petrecut în premieră în afara Franței, de această dată, o dată cu aniversarea a 70 de ani de la prima distincție, ținându-se la Londra.

După Harry Kane, Bayern vrea un nou Balon de Aur

Festivitatea de la Londra a propus trei nume importante pentru prima poziție: Lamine Yamal, Kylian Mbappe și Harry Kane. Deși Yamal a câștigat atât titlul în La Liga, cât și Campionatul Mondial, distincția i-a revenit atacantului de la Bayern. Mai mult decât atât, vârful Barcelonei a încheiat pe ultima treaptă a podiumului.

În condițiile în care Harry Kane a primit distincția, oficialii lui Bayern speră ca astfel de trofee vor ajunge mai des în vistieria clubului.

În acest sens, Jan-Christian Dreesen, directorul executiv de la Bayern, a transmis că e sigur că Michael Olise, starul francez al bavarezilor, va câștiga un Balon de Aur în anii ce urmează.

„Sunt 100% convins că Michael va câștiga Balonul de Aur în cariera sa”, a declarat Jan-Christian Dreesen, CEO-ul de la Bayern, citat de Fabrizio Romano.

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CV-ul lui Michael Olise

Michael Olise (24 de ani) a făcut primii pași în fotbal la Academia Arsenal, ca pe plan juvenil să mai evolueze și la rivalele Chelsea și Manchester City. Debutul pe prima scenă a fost făcut la Reading, ca ulterior să mai fie legitimat la Crystal Palace. Francezul evoluează la Bayern din 2024, de când bavarezii plăteau 53 de milioane de euro pentru ca mutarea să fie realizată.

  • 180 de milioane de euro este cota lui Michael Olise
  • 119 meciuri, 54 de goluri și 61 de pase decisive sunt cifrele francezului la Bayern
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