Harry Kane (33 de ani), atacantul lui Bayern Munchen, a câștigat Balonul de Aur 2026 în cadrul galei care a avut loc la Londra. Cel mai râvnit premiu din fotbal este acordat, an de an, de prestigioasa publicație franceză France Football.

Harry Kane a scris istorie! Al cincilea englez care câștigă Balonul de Aur

Atacantul englez era văzut drept favorit de casele de pariuri înainte de gală, chiar dacă a avut doi concurenți pe măsură: Kylian Mbappe și Lamine Yamal.

După ce a câștigat titlul de cel mai bun atacant al anului în cadrul galei de la Londra, Kane a primit și Balonul de Aur, astfel că a scris istorie! A devenit primul englez care câștigă acest premiu după 25 de ani. Ultimul a fost Michael Owen, în 2001, pe vremea când juca la Liverpool.

De asemenea, Kane este al cincilea fotbalist din Anglia care câștigă Balonul de Aur, după Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 și 1979) și Michael Owen (2001).