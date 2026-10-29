OUT de la Rapid înainte de meciul din SuperLiga! Anunțul lui Daniel Pancu: „O săptămână grea”

OUT de la Rapid înainte de meciul din SuperLiga! Anunțul lui Daniel Pancu: „O săptămână grea” Superliga
SPORT.RO
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Daniel Pancu a anunțat că un jucător nu face parte din lot pentru meciul din etapa a 14-a din SuperLiga.

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Daniel PancuRapidcatalin vulturarCsikszereda
Din articol

Rapid - Csikszereda este duelul care dă startul unei noi runde din SuperLiga României, cea cu numărul 14. Cumva atipic, cele două formații vin din posturi total diferite. Mai exact, formația din Giulești speră să spele rușinea din etapa precedentă, cea cu FCSB, pe când ciucanii speră să lege victoriile, după 2-1 cu FC Voluntari.

Cătălin Vulturar, OUT de la Rapid

Deși a cedat în derby-ul etapei precedente, Rapid este în continuare sus în ierarhie. Giuleștenii ocupă treapta a 3-a a podiumului, cu 27 de puncte, și speră să rămână aproape de cele două contracandidate: Dinamo și Universitatea Craiova.

Totuși, înainte de partida cu Csikszereda, Daniel Pancu a primit o lovitură importantă. Tehnicianul nu se va putea baza pe serviciile lui Cătălin Vulturar, mijlocașul fiind în continuare accidentat. Această problemă a fost discutată de tehnician în conferința premergătoare meciului din etapa cu numărul 14 din SuperLiga.

„Sigur că suntem în faţa unui joc care se anunţă complicat din punct de vedere mental. E o săptămână grea. Începând cu meciul de sâmbătă, care a fost unul total nereuşit. Am încercat să trecem repede peste el. Am avut o deplasare foarte grea la Petroşani. Au fost şapte ore luni. şapte ore ieri. 

Astăzi ne vom antrena într-un număr mai mic de jucători. Era de aşteptat, nu ne doream niciunul dintre noi să înceapă la un meci cu FCSB. Avem mâine o şansă împotriva unui adversar care joacă complet diferit de când au schimbat antrenorul. O echipă care poate pune problemem reale şi vom trata meciul cu maximă seriozitate pentru că avem nevoie de cele trei puncte, pentru a ieşi din aceste zile mai puţin reuşite pentru noi.

Nu ne uităm în clasament. Ne uităm să nu mai repetăm greşelile de săptămâna trecută. Cu maximă seriozitate. Vulturar nu este în lot. Kamara va fi în lot. A avut nişte crampe foarte puternice.

Au început să ne înveţe adversarii. Va trebui să găsim alte soluţii. Stojilkovic este un jucător de profunzime, de spaţii. Marchează foarte rar în aglomeraţie, cu toate că este acolo, în aglomeraţie. Este o problemă venită în ultimele două jocuri. Sigur, adversarii îşi iau măsuri. În condiţiile acestea, dorinţa mea este ca ceilalţi să profite. Lucru care se întâmplă destul de puţin”, a declarat Daniel Pancu.

  • Stoian vulturar under 21
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Vulturarconferinta
Cătălin Vulturar, căpitanul României U21 / Foto: Sport Pictures.
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Cifrele lui Cătălin Vulturar

Ajuns la Rapid în iarna lui 2024, Cătălin Vulturar (22 de ani) a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Din nefericire pentru fanii giuleșteni, mijlocașul s-a accidentat la reprezentativa U21 a României, astfel că nu a putut evolua în ultimele partide.

  • 850.000 de euro este cota lui Cătălin Vulturar
  • 44 de meciuri și două goluri a adunat mijlocașul la Rapid
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