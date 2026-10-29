Surpriza a venit însă după primii kilometri. Pe cât de mare și intimidantă pare la exterior, pe atât de ușor este de condus.

Impunătoare, agresivă și cu o personalitate greu de ignorat, limuzina nemților mi-a ridicat o singură întrebare: cum să mă descurc cu ea în traficul din Capitală? :)

Recunosc că prima întâlnire cu ultimul A6 m-a pus puțin pe gânduri. Nu în fiecare zi dai nas în nas cu o balenă de aproape cinci metri, care pare mai degrabă desprinsă dintr-un film SF decât de pe străzile Bucureștiului.

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Pe viraje, A6-le stă excelent pe asfalt. Nu ai senzația că dimensiunile îi afectează stabilitatea, iar direcția precisă completează o experiență de condus care te face să uiți repede că te afli într-o limuzină.

Cei 299 CP, hai 300, își fac și ei simțită prezența. Motorul electric intervine alături de cel pe benzină, iar răspunsul accelerației este impresionant. Nu am simțit neapărat că mașina mă lipește de scaun, însă pasagerii au avut o altă perspectivă atunci când am accelerat mai hotărât.

Dimensiunile, care inițial mă speriaseră puțin au devenit rapid o problemă de domeniul trecutului, iar la parcări, camerele 360 îți fac viața atât de ușoară încât aproape că uiți că te afli la volanul unei limuzine!

Primul lucru care m-a surprins a fost ușurința cu care se manevrează mașina. Volanul răspunde excelent la comenzi, iar sistemele de asistență îți dau încredere chiar și atunci când trebuie să te strecori prin aglomerația Bucureștiului.

Dacă exteriorul te pune pe gânduri, interiorul te lasă cu gura căscată. Cel puțin asta a fost reacția mea când am deschis pentru prima dată portiera.

Cele trei ecrane transformă habitaclul într-un adevărat centru de comandă!!! Ai la dispoziție o mulțime de funcții, însă comenzile sunt intuitive și nu ai nevoie de o zi întreagă pentru a înțelege cum funcționează. Ci de câteva minute.

Scaunele sport sunt extrem de confortabile, iar liniștea din interior este unul dintre marile atuuri ale mașinii. Chiar și atunci când motorul pe benzină intră în acțiune, habitaclul rămâne foarte bine izolat de zgomotele exterioare.

Dar să vorbim puțin despre sistemul audio Bang & Olufsen.

Dacă dai volumul la maximum și cobori geamurile, ai putea să te prezinți direct la o nuntă fără să mai închiriezi boxele. Exagerez puțin, evident, dar calitatea sunetului este excepțională.

Chiar și la volum ridicat, muzica se aude clar, fără distorsiuni deranjante. Este genul de sistem audio care te face să mai asculți o melodie înainte să cobori din mașină :D.

Totuși, dacă ar fi să reproșez ceva interiorului, aș începe cu iluminarea ambientală. Mi-ar fi plăcut să existe mai multe lumini sau ca cele deja existente să fie mai bine evidențiate. Poate chiar un plafon cu efect de cer înstelat. Dar aici recunosc că vorbim despre o preferință personală.

300 de kilometri prin București. Ce consum am scos

În cele cinci zile, am parcurs aproximativ 300 de kilometri, în principal prin București. Un oraș în care traficul îți testează zilnic răbdarea, indiferent cât de bună este mașina pe care o conduci.

Am mers destul de sportiv, fără să urmăresc obținerea unui consum cât mai mic, iar la final am înregistrat aproximativ 11 litri/100 km.

Ținând cont de dimensiunile mașinii, puterea motorului și condițiile de trafic, rezultatul mi s-a părut rezonabil. Am încercat și deplasarea exclusiv electrică, însă nu am insistat foarte mult asupra acestui mod.

Audi A6, mașina care fură priviri, dar și o bucățică din suflet

Nu doar eu am rămas impresionat de aspectul mașinii. Pe stradă, ultimul A6 atrage priviri aproape la fiecare pas.

Partea frontală este agresivă și îi oferă o personalitate puternică, în timp ce spatele păstrează eleganța unei limuzine de lux. Atrage priviri și când e parcată.

Și ajungem inevitabil la preț.

Cei aproximativ 83.000 de euro ai exemplarului testat reprezintă, fără îndoială, o sumă piperată. Dar după cinci zile la volan am început să înțeleg mult mai bine de unde vine această valoare. Confortul, tehnologiile, performanțele și ușurința cu care se conduce sunt argumente care, din punctul meu de vedere, justifică prețul.

Însă cel mai interesant lucru la acest A6 nu este nici accelerația, nici sistemul audio și nici măcar interiorul desprins parcă din viitor. Este senzația pe care ți-o oferă. Te simți ca acasă în el. Este suficient de elegant încât să te reprezinte la un eveniment important și suficient de agresiv încât să-ți amintească, atunci când apeși accelerația, că sub capotă se ascund acei cai putere.

În final, pot să recunosc faptul că parcă am lăsat o bucățică din suflet acolo când am închis portiera pentru ultima dată. Așa se simte ultimul A6 după ce îl conduci.