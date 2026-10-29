Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover

Audi a prezentat oficial noua generație de A6 Limuzină pe 15 aprilie 2025, iar pe 6 mai a anunțat și versiunile plug-in hybrid. Comenzile au început pe 8 mai în Germania, în timp ce debutul comercial a fost programat pentru vara aceluiași an. Produsă la uzina din Neckarsulm, noua limuzină a nemților ascunde sub caroseria elegantă nu mai puțin de 299 de cai putere. Cu acest lucru, Audi a încercat să împace două lumi diferite, expunând confortul unei mașini de lux și performanțele unui automobil sportiv și agresiv. ”Noul Audi A6 Limuzină îmbină designul elegant și dinamic, cu specificații aerodinamice excepționale”, spunea Gernot Dollner, CEO Audi, la prezentarea modelului. 299 de CP sub capota noului Audi A6. În cât timp ajunge limuzina la 100 km/h

Foto: Arhivă personală + Audi oficial Sub capota modelului se află un motor pe benzină de 2,0 litri TFSI, care funcționează împreună cu unul electric. Cele două dezvoltă o putere totală de 299 CP și un cuplu maxim de 450 Nm. Mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 6 secunde și poate atinge o viteză maximă de 250 km/h. Deși vorbim despre o limuzină de aproximativ cinci metri, ultimul A6 știe să se grăbească atunci când este nevoie. Transmisia este automată S tronic, cu șapte trepte, iar tracțiunea integrală quattro contribuie la stabilitatea automobilului. Bateria are o capacitate totală de 25,9 kWh, dintre care 20,7 kWh utilizabili. Autonomia în modul exclusiv electric poate ajunge până la 106 kilometri, în funcție de configurație. Încărcarea completă durează aproximativ două ore și jumătate la o stație AC de 11 kW. Șoferul poate alege între modul electric și cel hibrid. În plus, sistemul poate recupera energie la decelerare și poate adapta utilizarea bateriei în funcție de traseul introdus în navigație. În urma testelor efectuate de Sport.ro, mașina nu ajunge pe zero niciodată :). Cum arată ultimul Audi A6. Design sportiv și tehnologii moderne

Ultimul A6 atrage atenția prin silueta alungită, grila frontală impunătoare și blocurile optice din spate, unite vizual printr-o bandă luminoasă care atrage toate privirile. Exemplarul prezentat de Sport.ro beneficiază de culoarea Albastru Firmament metalizat, jante de 20 de inchi și pachet exterior S line, care adaugă elemente sportive la barele de protecție, grilă și praguri. Dacă la exterior Audi a mizat pe eleganță și sportivitate, în habitaclu lucrurile intră într-o altă dimensiune. Și asta pentru că acest A6 poate veni cu nu mai puțin de trei ecrane, dintre care unul dedicat exclusiv pasagerului din dreapta. Instrumentarul digital Audi virtual cockpit măsoară 11,9 inchi, în timp ce ecranul tactil central are 14,5 inchi, ambele folosind tehnologia OLED. Scaunele sport, cu reglaje electrice, tapițeria din microfibră Dinamica și piele, volanul sport S line și sistemul de climatizare pe patru zone completează interiorul exemplarului prezentat (vezi galeria foto). Sistem audio de 810 wați și difuzoare în tetiere! Ce ascunde interiorul noului Audi A6 Audi nu a făcut economie nici la capitolul sunet. Sistemul Bang & Olufsen Premium Sound System 3D transformă habitaclul într-o adevărată sală de concerte, cu 16 difuzoare și un amplificator cu 20 de canale, care dezvoltă o putere totală de 810 wați. Patru dintre difuzoare sunt integrate chiar în tetierele! scaunelor din față. Practic, muzica poate veni inclusiv din spatele capului, la propriu. Toate acestea contribuie la experiența audio tridimensională și permit redarea indicațiilor de navigație sau a apelurilor telefonice direct către șofer. Sistemul utilizează și tehnologia Fraunhofer Symphoria, concepută pentru a crea o senzație de spațialitate a sunetului, prin evidențierea dimensiunilor de lățime, înălțime și profunzime. Printre celelalte dotări ale exemplarului se numără camerele video la 360 de grade, pilotul automat adaptiv, asistența la menținerea benzii de circulație, avertizarea pentru unghiul mort și farurile cu funcție Matrix

Audi A6 e-hybrid dispune standard și de direcție integrală, tehnologie prin care roțile din spate pot vira în direcția opusă celor din față la viteze reduse, pentru o manevrabilitate mai bună Cât costă ultimul Audi A6 Toate tehnologiile vin însă și cu o notă de plată pe măsură. Prețul mașinii prezentate se întinde până la 83.000 de euro. Doar dotările opționale însumează aproape 12.000 de euro. Suma poate crește considerabil însă în funcție de configurație și poate ajunge chiar și la aproape 100.000 de euro.

Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover