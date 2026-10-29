Luis Enrique, nemulțumit după ce a văzut clasamentul la Balonul de Aur: "El merita mai sus!"

Luis Enrique, nemulțumit după ce a văzut clasamentul la Balonul de Aur: &quot;El merita mai sus!&quot; Ligue 1
SPORT.RO
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Luis Enrique (56 de ani), antrenorul lui Paris Saint-Germain, a comentat clasarea obținută de unul dintre jucătorii săi la Balonul de Aur 2026.

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Luni, în seara Balonului de Aur, Paris Saint-Germain a câștigat derby-ul cu Lyon, din Ligue 1, scor 2-0. Campioana Franței și a Europei a avut 9 nominalizați la marele trofeu, însă doar Ousmane Dembele, accidentat, a fost prezent la gală și a ridicat premiul pentru cel mai bun club al sezonului.

Luis Enrique, nemulțumit de clasarea lui Vitinha de la Balonul de Aur 2026

Jucătorul de la PSG cu cea mai bună clasare la Balonul de Aur a fost Khvicha Kvaratskhelia, care s-a clasat pe locul 6. Georgianul a fost urmat imediat de Ousmane Dembele (7), în timp ce Fabian Ruiz a prins in-extremis top 10.

Vitinha, fotbalist care la ediția precedentă a încheiat pe locul 3 la Balonul de Aur, s-a clasat de această dată doar pe 14. O poziție nedreaptă a portughezului, în viziunea antrenorului său, Luis Enrique.

"Ceea ce face Vitinha nu mă surprinde pentru că îl cunosc foarte bine. Ceea ce ne oferă el este cu totul aparte. Este întotdeauna o plăcere să ai un asemenea jucător, cu aceste calități tehnice și fizice. 

Are un nivel incredibil. Sunt foarte bucuros să am un jucător de acest nivel, chiar dacă merita o clasare mai bună la Balonul de Aur", a spus Luis Enrique, potrivit Foot Mercato.

  • 7 goluri și 10 pase decisive a reușit Vitinha la PSG în sezonul trecut, unul în care a cucerit din nou Liga Campionilor

Cum a arătat clasamentul final la Balonul de Aur 2026

  1. Harry Kane (Anglia) - Bayern Munchen
  2. Kylian Mbappé (Franța) - Real Madrid
  3. Lamine Yamal (Spania) - Barcelona
  4. Rodri (Spania) - Manchester City
  5. Lionel Messi (Argentina) - Inter Miami
  6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) - Paris Saint-Germain
  7. Ousmane Dembélé (Franța) - Paris Saint-Germain
  8. Erling Haaland (Norvegia) - Manchester City
  9. Michael Olise (Franța) - Bayern Munchen
  10. Fabián Ruiz (Spania) - Paris Saint-Germain
  11. Jude Bellingham (Anglia) - Real Madrid
  12. Pau Cubarsí (Spania) - Barcelona
  13. Achraf Hakimi (Maroc) - Paris Saint-Germain
  14. Vitinha (Portugalia) - Paris Saint-Germain
  15. Declan Rice (Anglia) - Arsenal
  16. Ferran Torres (Spania) - Barcelona
  17. Vinícius Júnior (Brazilia) - Real Madrid
  18. Marc Cucurella (Spania) - Chelsea
  19. João Neves (Portugalia) - Paris Saint-Germain
  20. Willian Pacho (Ecuador) - Paris Saint-Germain
  21. Gabriel Magalhães (Brazilia) - Arsenal
  22. Lautaro Martínez (Argentina) - Inter Milano
  23. Nuno Mendes (Portugalia) - Paris Saint-Germain
  24. Luis Díaz (Columbia) - Bayern Munchen
  25. Marquinhos (Brazilia) - Paris Saint-Germain
  26. Dayot Upamecano (Franța) - Bayern Munchen
  27. Bruno Fernandes (Portugalia) - Manchester United
  28. Julián Quiñones (Mexic) - Al-Qadsiah
  29. Sadio Mané (Senegal) - Al Nassr
  30. William Saliba (Franța) - Arsenal
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