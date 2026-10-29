Luis Enrique, nemulțumit după ce a văzut clasamentul la Balonul de Aur: "El merita mai sus!"

Luni, în seara Balonului de Aur, Paris Saint-Germain a câștigat derby-ul cu Lyon, din Ligue 1, scor 2-0. Campioana Franței și a Europei a avut 9 nominalizați la marele trofeu, însă doar Ousmane Dembele, accidentat, a fost prezent la gală și a ridicat premiul pentru cel mai bun club al sezonului.

Luis Enrique, nemulțumit de clasarea lui Vitinha de la Balonul de Aur 2026

Jucătorul de la PSG cu cea mai bună clasare la Balonul de Aur a fost Khvicha Kvaratskhelia, care s-a clasat pe locul 6. Georgianul a fost urmat imediat de Ousmane Dembele (7), în timp ce Fabian Ruiz a prins in-extremis top 10.

Vitinha, fotbalist care la ediția precedentă a încheiat pe locul 3 la Balonul de Aur, s-a clasat de această dată doar pe 14. O poziție nedreaptă a portughezului, în viziunea antrenorului său, Luis Enrique.

"Ceea ce face Vitinha nu mă surprinde pentru că îl cunosc foarte bine. Ceea ce ne oferă el este cu totul aparte. Este întotdeauna o plăcere să ai un asemenea jucător, cu aceste calități tehnice și fizice.

Are un nivel incredibil. Sunt foarte bucuros să am un jucător de acest nivel, chiar dacă merita o clasare mai bună la Balonul de Aur", a spus Luis Enrique, potrivit Foot Mercato.