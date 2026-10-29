Novak Djokovic (39 de ani, 12 ATP) a luat o hotărâre finală cu privire la participarea în ediția 2027 a Openului Australian.
Tenismenul din Belgrad - finalist învins de Carlos Alcaraz, în turneul de mare șlem de la Melbourne, în acest an - a confirmat că își va mai acorda o șansă de joc în întrecerea majoră care l-a făcut faimos în întreaga lume.
Novak Djokovic renunță încă o dată la sărbătorile de iarnă pentru a participa la Openul Australiei
De zece ori campion la Melbourne, 'Nole' a anunțat că va participa, cu siguranță, la Openul Australiei, deși a afirmat că va prioritiza turneele organizate în sală, deoarece astfel va fi mai puțin afectat de factori precum căldură sau umiditate.
„Cred că îmi va fi mai ușor să joc înăuntru, deoarece nu înfrunt atât de mulți factori externi, precum o fac atunci când joc afară.
Voi juca la turneul demonstrativ din Arabia Saudită, Six Kings Slam, iar, sezonul viitor, știu sigur că voi fi în Australia,” a menționat Novak Djokovic, potrivit Express.
Nick Kyrgios revine în tenis, după suspendare
Din Oceania vine o altă veste îmbucurătoare pentru fanii tenisului, care așteaptă ediția următoare a „Slam-ului vesel,” Openul Australian.
Kyrgios va juca în Kooyong Classic - un turneu demonstrativ la care va participa alături de Musetti, Berrettini, Khachanov, Fils, Tien și Badosa -, după care își va aștepta șansa, în vederea primirii unui wildcard pe tabloul principal al turneului de mare șlem din Melbourne.
Pentru ce a fost suspendat Kyrgios din tenis
Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a anunţat suspendarea jucătorului în vârstă de 31 de ani, în urma unui rezultat pozitiv la testul pentru benzoilecgonină, un metabolit al cocainei, dintr-o probă prelevată în timpul unui turneu ATP 250 desfăşurat în Mallorca, în luna iunie.
Kyrgios a furnizat o probă în cadrul unui turneu ATP 250 desfăşurat la Mallorca, Spania, la 22 iunie 2026. La 17 iulie 2026, un laborator acreditat de Agenţia Mondială Antidoping (WADA) a confirmat prezenţa benzoilecgoninei, un metabolit al cocainei.
Cocaina este un stimulent şi o substanţă care dă naştere la abuz, inclusă pe Lista substanţelor interzise a WADA, fiind interzisă în competiţie în conformitate cu Programul antidoping din tenis.