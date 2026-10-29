Novak Djokovic (39 de ani, 12 ATP) a luat o hotărâre finală cu privire la participarea în ediția 2027 a Openului Australian.

Tenismenul din Belgrad - finalist învins de Carlos Alcaraz, în turneul de mare șlem de la Melbourne, în acest an - a confirmat că își va mai acorda o șansă de joc în întrecerea majoră care l-a făcut faimos în întreaga lume.

Novak Djokovic renunță încă o dată la sărbătorile de iarnă pentru a participa la Openul Australiei

De zece ori campion la Melbourne, 'Nole' a anunțat că va participa, cu siguranță, la Openul Australiei, deși a afirmat că va prioritiza turneele organizate în sală, deoarece astfel va fi mai puțin afectat de factori precum căldură sau umiditate.

„Cred că îmi va fi mai ușor să joc înăuntru, deoarece nu înfrunt atât de mulți factori externi, precum o fac atunci când joc afară.

Voi juca la turneul demonstrativ din Arabia Saudită, Six Kings Slam, iar, sezonul viitor, știu sigur că voi fi în Australia,” a menționat Novak Djokovic, potrivit Express.