GALERIE FOTO Ratează Australian Open 2027? Djokovic și Kyrgios au luat hotărârile finale

Ratează Australian Open 2027? Djokovic și Kyrgios au luat hotărârile finale Tenis
Alexandru Hațieganu
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Finaliștii Wimbledon 2022, Novak Djokovic și Nick Kyrgios au decis ce vor face în ianuarie.

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Novak DjokovicNick KyrgiosfinalaAustralian Open 2027
Din articol

Novak Djokovic (39 de ani, 12 ATP) a luat o hotărâre finală cu privire la participarea în ediția 2027 a Openului Australian.

Tenismenul din Belgrad - finalist învins de Carlos Alcaraz, în turneul de mare șlem de la Melbourne, în acest an - a confirmat că își va mai acorda o șansă de joc în întrecerea majoră care l-a făcut faimos în întreaga lume.

Novak Djokovic renunță încă o dată la sărbătorile de iarnă pentru a participa la Openul Australiei

De zece ori campion la Melbourne, 'Nole' a anunțat că va participa, cu siguranță, la Openul Australiei, deși a afirmat că va prioritiza turneele organizate în sală, deoarece astfel va fi mai puțin afectat de factori precum căldură sau umiditate.

„Cred că îmi va fi mai ușor să joc înăuntru, deoarece nu înfrunt atât de mulți factori externi, precum o fac atunci când joc afară.

Voi juca la turneul demonstrativ din Arabia Saudită, Six Kings Slam, iar, sezonul viitor, știu sigur că voi fi în Australia,” a menționat Novak Djokovic, potrivit Express.

Novak Djokovic

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Nick Kyrgios revine în tenis, după suspendare

Din Oceania vine o altă veste îmbucurătoare pentru fanii tenisului, care așteaptă ediția următoare a „Slam-ului vesel,” Openul Australian.

Kyrgios va juca în Kooyong Classic - un turneu demonstrativ la care va participa alături de Musetti, Berrettini, Khachanov, Fils, Tien și Badosa -, după care își va aștepta șansa, în vederea primirii unui wildcard pe tabloul principal al turneului de mare șlem din Melbourne.

Pentru ce a fost suspendat Kyrgios din tenis

Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a anunţat suspendarea jucătorului în vârstă de 31 de ani, în urma unui rezultat pozitiv la testul pentru benzoilecgonină, un metabolit al cocainei, dintr-o probă prelevată în timpul unui turneu ATP 250 desfăşurat în Mallorca, în luna iunie.

Kyrgios a furnizat o probă în cadrul unui turneu ATP 250 desfăşurat la Mallorca, Spania, la 22 iunie 2026. La 17 iulie 2026, un laborator acreditat de Agenţia Mondială Antidoping (WADA) a confirmat prezenţa benzoilecgoninei, un metabolit al cocainei.

Cocaina este un stimulent şi o substanţă care dă naştere la abuz, inclusă pe Lista substanţelor interzise a WADA, fiind interzisă în competiţie în conformitate cu Programul antidoping din tenis.

Nick Kyrgios

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Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
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