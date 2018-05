Dortmund si-a luat antrenor de la echipa lui Balotelli. Va sta in Bundesliga pana in 2020!

Lucien Favre este noul antrenor al Borussiei Dortumund. Fostul tehnician al lui Nice a semnat un contract valabil pana in 2020.

Borussia a schimbat antrenorul de doua ori in acest sezon. Vara trecuta, dupa plecarea lui Thomas Tuchel, care tocmai a semnat cu PSG, Dortmund i-a oferit rolul de antrenor lui Peter Bosz. Fostul antrenor al lui Ajax nu a avut rezultate notabile la echipa si a fost demis dupa doar 5 luni.

Dupa plecarea lui Bosz, nemtii s-au orientat spre fostul antrenor al lui FC Koln, Peter Stoger, dar nici acesta nu a stat prea mult pe banca lui Dortmund. Acum, Borussia l-a anuntat oficial pe Lucian Favre, al 4 antrenor al lui BVB din ultimii doi ani!

Elvetianul in varsta de 60 de ani a antrenat-o pe Nice in ultimii doi ani. Vrea sa-i petreaca pe urmatorii 3 la Dortmund. Clubul a oferit si o declaratie oficiala despre noul sau antrenor: 'Favre este privit ca un antrenor meticulos, ale carui puncte forte sunt dezvoltarea de talentele individuale, dar si a echipelor pe care le antreneaza".

"Semnarea lui Lucien Favre ca antrenor este o parte importanta a noului nostru proiect sportiv din această vara. Este apreciat pentru calitatile sale profesionale. Favre a demonstrat de ce este capabil în Bundesliga, antrenand pe Hertha Berlin și pe Monchengladbach', au mai declarat oficialii clubului din Dortmund.

Borussia Dortmund a terminat pe locul 4 in acest sezon de Bundesliga si va juca in grupele Champions League in sezonul viitor. Lucien Favre a terminat pe locul 8 cu Nice in acest sezon si a ratat cupele europene pentru numai un punct. Noul antrenor al lui BVB a mai antrenat in Germania pe Hertha Berlin in sezonul 2007-2008 si pe Borussia Monchengladbach in sezonul 2010-2011.