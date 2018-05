Super dezvaluire! Ce meserie ar fi avut Hagi daca nu se facea fotbalist: "Tatal sau aranjase totul!

Hagi a picat testele fizice la 17 ani si putea fi exclus de la Luceafarul

Dan Ionescu, fostul director de la Luceafarul, scoala de fotbal la care a crescut Hagi, a povestit ca acesta avea un loc de munca asigurat in cazul in care ar fi esuat in cariera de fotbalist.

Tatal lui Gica Hagi ii aranjase postul de sef de sala la restaurantul de la Cazinoul din Constanta.

"Imi amintesc ca tatal lui Gica Hagi, nea Iancu, Dumnezeu sa-l ierte, mi-a spus ca i-a cumparat lui Gica postul de sef de sala la restaurantul Cazinoului din Constanta. Gica era in ultimul an la liceu, iar nea Iancu voia sa fie sigur ca fiul lui va avea un loc de munca, daca nu mai putea sa joace fotbal", a povestit Dan Ionescu intr-un interviu pentru Libertatea.

Fostul director de la Luceafarul a mai dezvaluit ca la 17 ani, Hagi a picat testele fizice.

"Rezultatele testarii nu au fost cele mai bune. Exista un referat prin care Hagi urma sa fie exclus din centru. Dar am vorbit cu doamna doctor Elisabeta Pufulete si am reusit sa il salvam."