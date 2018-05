Banel distruge TOT: are 14 goluri in 8 meciuri! Ce a reusit la ultimul meci

Nicolita a renuntat la fotbalul profesionist si joaca pentru echipa din orasul sau, CS Faurei.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Banel e vedeta echipei din Liga a 4-a Braila, alaturi de care vrea cu orice pret sa promoveze in C la finalul sezonului. In ultima etapa din D, Banel a reusit o dubla cu Vointa Visani, intr-un meci terminat 4-2. Faurei are 7 puncte avans cu 3 etape inainte de finalul play-off-ului din Braila.



Nicolita a ajuns in iarna la Faurei, dupa ce a jucat ultima oara in Cipru, la Aris Limassol. Banel are 14 goluri in 8 meciuri pentru Faurei.