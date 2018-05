Singurul jucator care a castigat Liga cu Real Madrid si Liverpool: "Este o finala de VIS!" Omul pentru care UEFA a schimbat regulamentul competitiei

Xabi Alonso va avea inima impartita la marea finala de pe stadionul Olimpic din Kiev, meci care va fi sambata pe 26 mai in direct la Pro TV.

Real Madrid si FC Liverpool se intalnesc in marea finala a UEFA Champions League la Kiev - doua dintre echipele cu cel mai succes in competitie: Real Madrid a castigat de 12 ori trofeul, record absolut, in timp ce Liverpool are 5 triumfuri. Un singur jucator a cucerit trofeul cu ambele formatii: Xabi Alonso.

Mijlocasul spaniol, retras vara trecuta din fotbal, a marcat in finala celebra de la Istanbul din 2005 golul de 3-3 in poarta Milanului. In 2014, reusea sa cucereasca trofeul cu Real Madrid dupa o finala cu Atletico in care Alonso n-a jucat - a fost suspendat din cauza cartonaselor galbene si, in urma acestui moment, UEFA a decis sa schimbe regulamentul astfel incat un jucator nu va mai fi suspendat pentru finala decat daca primeste cartonas rosu in finala!

Xabi Alonso a acordat un interviu pentru Gazzetta dello Sport in care a vorbit despre finala speciala pentru el ce va avea loc sambata: "Este o finala de vis pentru mine? Cu siguranta, e un meci special pentru mine. Relatia mea cu ambele cluburi e puternica, am petrecut cate 5 ani la ele si am castigat UEFA Champions League de 2 ori.



Acum se infrunta una cu cealalta. Cred ca se poate intampla orice in finala. Madrid si Liverpool au reusit lucruri grozave in acest sezon si au suferit pentru a ajunge acolo. Real Madrid? In astfel de ocazii, echipa lui Zidane da ce are mai bun, devin mai buni si de aceea sunt sigur ca vom vedea un Real grozav. Vor trebui insa sa trateze aspectul emotional.



Pentru a castiga, Liverpool trebuie sa faca un meci aproape perfect, Klopp stie cat de greu poate fi pentru a opri pe Madrid iar el este excelent in construirea strategiei. Totusi, favorita, logic vorbind, este Real. Zidane? Nu am cuvinte, daca cineva mi-ar fi spus ca un antrenor poate castiga Champions League de 3 ori la rand in 2 ani si jumatate, as fi zis ca e imposibil. A reusit lucruri incredibile, cred ca lumea nu-i acorda suficiente merite" a declarat Xabi Alonso.