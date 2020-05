Unda verde pentru reluarea Serie A! Toate cluburile au votat in favoarea incheierii sezonului pe teren

In Italia, unde dintre cele mai afectate tari de pandemie de coronavirus, fotbalul se va relua in urmatoarea perioada.

Cluburile din Serie A nu au vrut sa auda de modelul implementat in Ligue 1, acolo unde titlul a fost acordat in avans, si au votat in unanimitate, in cadrul sedintei organizate de liga profesionista, pentru incheierea sezonului pe teren, informeaza Sky Sports.

Autoritatile trebuie sa-si dea acum acordul pentru o data exacta cand meciurile se vor putea relua, nu inainte de a fi sigure ca sanatatea tuturor celor implicati este in afara oricarui pericol.

Desi guvernul anuntase ca echipele se pot antrena abia incepand cu 18 mai, 4 cluburi au primit azi acordul sa inceapa pregatirea pe 4 mai, insa in conditii speciale, respectand distantarea sociala. Este vorbe de cele din regiunea Emilia-Romagna, anume: Sassuolo, Spal, Parma si Bologna.

Franta a anuntat suspendarea tuturor competitiilor sportive pana in toamna, iar in Ligue 1 titlul a fost acordat in avans lui PSG. Presedintele Macron a facut o declaratie publica prin care indemna si celelalte tari europene sa preia modelul tarii sale, insa Italia nu a fost de acord, desi peste 200.000 de cazuri de infectare cu Covid-19 au fost confirmate pana in prezent.