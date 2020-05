Iulia Dumanska, dezlantuita in izolare. :) Ce ocupatii si-a gasit sexy-portarita Romaniei

Iulia Dumanska (23 de ani) nu s-a plictisit in perioada de izolare si le da recomandari celor care nu stiu ce sa faca acasa.

Pandemia de coronavirus a intors pe dos viata tuturor, iar sportivii resimt cel mai mult aceasta schimbare pentru ca din persoane active, obisnuite sa fie mai mereu pe drumuri, au ajuns sa stea inchise in casa.

Este si cazul portarului echipei nationale feminine de handbal a Romaniei, Iulia Dumanska. Goalkeeperul de origine ucraineana nu duce insa lipsa de inspiratie in ceea ce priveste activitatile pe care le are. Din contra, sportiva campioanei SCM Rm. Valcea ii sfatuieste pe cei care se plictisesc sa-i urmeze exemplul.

”Imi place foarte mult sa invat limbi straine. Limba preferata este engleza, iar in perioada asta, ca sa nu uit și sa progresez, am doua carti in limba engleza. ”Reflections of a man” este o carte foarte interesanta, sunt niste citate care ma inspira si imi plac. Am comandat si a doua parte a ei. Ca sa nu uit limba ucraineana am primit cadou de la mama mea „The secret power”, este in limba ucraineana. Este foarte importanta pentru mine pentru ca este de la mama si suntem la mare distanta, granitele sunt inchise, asa ca noi vorbim de la distanta. Una este sa fii acasa alaturi de familie si cei dragi si alta la mii de kilometri distanta. Nu-mi pare rau ca sunt aici, ca am facut acest sacrificiu, pentru ca imi place foarte mult ceea ce fac”, spune Iulia Dumanska.

De asemenea, frumoasa portarita vede partea plina a paharului si face lucrurile pentru care in mod normal nu ar avea timp. Dar, in acelasi timp, nu exclude orele de pregatire fizica individuala.

„Ma trezesc la ora 8-8.30, ca niciodata. Am inceput sa gatesc, am facut banana cake, desertul meu preferat, pe care l-am descoperit recent. Fac curatenie, am tot timpul din lume. Inainte mereu am fost pe fuga, dimineata la antrenament, apoi la masa, apoi o ora si jumatate de odihna, imediat dupa am vizionare si apoi al doilea antrenament. Am avut o viata foarte activa, iar acum e una linistita, am timp de toate. Am timp sa citesc, sa cant, sa desenez, sa scriu pe blog. Este ciudat sa stai atat in casa, sa faci exercitii in camera sau pe balcon, dar nu avem ce face, ne adaptam. Eu cred ca in curand se va termina cu bine toata aceasta perioada. Fac doua antrenamente pe zi, unul dimineata, de 80 de minute, al doilea dupa-amiaza, de la 18-19.30. Fac cardio, mobilitate si exercitii specifice pentru portari”, a precizat Iulia.

Iulia Dumanska despre...

MODELUL iN HANDBAL: „Nu am un idol in handbal, dar am exemple de jucatoare care ma motiveaza foarte mult. Una dintre ele este Valentina Ardean Elisei, o jucatoare extraordinara, model pentru handbalistele tinere. Imi doresc sa ajung pe viitor la performantele ei. Este pur si simplu un exemplu pe plan sportiv si o persoana minunata”.

RELUAREA CAMPIONATULUI: „Asteptam decizia federatiei sa vedem daca vom continua campionatul. Sper ca toata lumea sa fie sanatoasa si ca noi sportivii sa putem sa ne continuam meciurile si viata normala”.

SUPERSTITII: „Nu am superstitii, dar mereu ascult muzica inainte de meciuri. Muzica pozitiva, sa am energie pentru meci”.

VIATA LA BUCURESTI: „Nu mi-ar placea sa merg la Bucuresti, este o agitatie prea mare. Eu sunt o persoana linistita si este bine sa stau intr-un oraș mai mic, mai linistit”.