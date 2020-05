Haos la Rapid! Daniel Pancu sustine ca e inca e angajatul clubului: "In acte sunt antrenor la Rapid! Trebuie sa ma duc la antrenamente, nu?"

Daniel Pancu a fost demis in luna martie, dupa rezultatele slabe avute in ultima perioada.

Locul sau a fost luat de Dan Alexa, care mai reusit o promovare cu giulestenii, in 2016. Totusi, Daniel Pancu anunta ca in acte este inca angajatul clubului, iar daca sefii de la Rapid nu-l contacteaza pentru a rezolva situatia, el se va prezenta la antrenamente.

"Sunt in continuare angajat al Rapidului, dar habar n-am daca sunt in somaj tehnic. In acte sunt antrenor la Rapid, incerc sa gasesc o cale.

Ii rog sa ma contacteze, poate altfel ii anunt eu cand incepem antrenamentele! Daca nu gasim o solutie, trebuie sa ma duc la antrenamente, nu?", a declarat Pancu, pentru DigiSport.

Rapid se afla pe locul 6 in Liga 2, la doar 2 puncte de locul al doilea, care asigura promovarea direct in Liga 1.