Debut pentru ISTORIE! Bijuteria lui Dortmund, trimis pe teren in locul bestiei Haaland! Moukoko, cel mai tanar jucator din istoria Bundesliga

Youssoufa Moukoko (16 ani) si-a marcat debutul in Bundesliga in victoria din deplasare cu Hertha Berlin.

La doar 16 ani si o zi, Moukoko a fost trimis in teren in locul lui Erling Haaland in minutul 84 si a intrat in istorie drept cel mai tanar jucator din Bundesliga.

Atacantul de 1.79 a facut senzatie la echipele de juniori ale lui Dortmund, acolo unde a inscris 13 goluri in 4 meciuri jucate, iar acum a fost chemat la echipa mare! Favre nu l-a putut folosi pana acum din cauza ca in Bundesliga jucatorii pot debuta doar la 16 ani, insa pustiul promite sa faca senzatie.