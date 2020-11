Fac orice sa il tina pe Dan Petrescu la CFR! Ardelenii aduc la echipa un atacant care a trecut pe la Borussia Dortmund

CFR isi intareste lotul pentru a face fata atat pe plan inter cat si pe plan extern.

"Feroviarii" si-au rezolvat problemele din defensiva dupa ce au concretizat transferurile lui Ben Youssef (Tunisia) si Ivica Zunic (Croatia), iar acum ardelenii vor sa ii aduca lui Dan Petrescu in atac mai multe optiuni. In ianuarie, la echipa vor mai ajunge inca 2 jucatori de la KuPS, fost adeversara din preliminariile Europa League. Este vorba despre extrema Sale si mijlocasul central Boateng.

Oficialii campioanei Romaniei si-au indreptat atentia catre piata finlandeza si vor il aduca pe Tim Vayrynen, atacantul central de la detinatoarea titlului din Finlanda, HJK Helsinki, potrivit ProSport.

In 2013 el a explodat si a marcat 20 de goluri in 24 de partide, iar cu un an inainte 23 de goluri in 29 de partide. Dupa aceasta performanta, Borussia Dortmund l-a cumparat de la Honka, dar a reusit sa joace doar la echipa secunda a nemtilor. Ulterior a fost cedata la Dynamo Dresda si Hansa Rostock. In sezonul 2018-2019 a evoluat in al doilea esalon al fotbalului olandez, la Roda Kerkrade.

Tim Vayrynen s-a intors in 2019, in Finlanda, iar in acest an a castigat campionatul alaturi de HJK Helsinki. A fost al doilea marcator al echipei si s-a clasat pe locul 5 in topul golghetarilor din Liga cu 9 reusite. Campionatul din Finalnda se desfasoara pe modelul primavara-toamna, iar Vayrynen a intrat in vacanta si poate fi cumparat de CFR doar in inaurie, cand este perioada de marcato.

Atacantul are inaltime 1,91 si are experienta la echipa nationala. El a inregistrat 12 meciuri pentru Finlanda si a jucat chiar si impotriva Romaniei, intr-amical din 2018, castigat de tricolori cu 2-0.