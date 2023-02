Clauza prin care Joao Cancelo poate fi transferat definitiv la FC Bayern. Suma colosală pe care trebuie să o plătească bavarezii

Legitimat la formația de pe Etihad încă din august 2019, fotbalistul nu s-a mai regăsit în planurile de titular ale tehnicianului Pep Guardiola și a ales să meargă undeva unde a și bifat deja prima apariție în tricoul echipei.

Potrivit informațiilor oferite de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, Joao Cancelo a fost împrumutat pe gratis la trupa din Bundesliga. Mai mult, conducerea bavareză îl poate achiziționa definitiv pe fotbalist pentru nu mai puțin de 70 milioane de euro, în cazul în care este activată o clauză valabilă până la finalul înțelegerii.

FC Bayern have not paid any loan fee for João Cancelo. No money invested to sign him on loan in January, there’s just €70m buy option clause not mandatory for June. ???????????????? #Cancelo

“We signed Cancelo without any loan fee due to the network”, Salihamidzic tells @cfbayern. pic.twitter.com/y4UmF5UlaS