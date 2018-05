Cine ar fi crezut?! Soc in Germania: Bayern a pierdut categoric finala Cupei chiar in fata omului care o va prelua din sezonul viitor

Eintracht Frankfurt a castigat Cupa Germaniei dupa 3 decenii de asteptare. Echipa lui Niko Kovac a invins-o pe Bayern cu 3-1.

Eintracht Frankfurt a rapus bestia in Germania! Echipa antrenata de Niko Kovac s-a impus cu 3-1 pe Olimpiastadion din Berlin, prin golurile marcate de Rebic (11 si 82) si Gacinovic (90+5). Pentru Bayern a marcat Lewandowski (53).



Eintracht Frankfurt cucerise ultimul sau trofeu in 1988. Este vorba tot despre Cupa Germaniei, pe care a mai castigat-o in 1974, 1975 si 1981.



Niko Kovac o va prelua pe Bayern Munchen in aceasta vara, dupa retragerea lui Jupp Heynckes.



In Bundesliga, Eintracht a terminat pe locul 8.