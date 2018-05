"De domeniul supraomenescului! E in top 5 victorii din cariera ei". CTP, despre batalia senzationala data de Simona Halep cu Sharapova

Simona Halep a invins-o pe Maria Sharapova in semifinalele de la Roma, scor 4-6, 6-1, 6-4, si s-a calificat in ultimul act, unde va da peste Elina Svitolina.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat meciul dintre Simona Halep si Maria Sharapova, spunand ca victoria obtinuta de romanca e in top 5 din cariera ei.

"Este o mare victorie a Simonei, as pune-o in Top 5 al marilor victorii din cariera ei de pana acum. A avut in fata o jucatoare uriasa, nu m-am asteptat, a fost ceva de domeniul supraomenescului ce a facut Sarapova din punct de vedere fizic, dupa ce a stat mai bine de 10 ore pe teren. Sa reusesti sa mai faci inca un meci de doua ore si trei seturi in fata liderului mondial, asa ceva numai o campioana pur sange poate sa faca. Cu atat mai mare este meritul Simonei. Cheia meciului a fost ca a reusit sa isi invinga frica. Cand a venit Cahill, Simona i-a spus ca este si frica sa serveasca. Dupa momentul discutiei cu Darren Cahill, Simona la inceputul setului doi, la 1-0, a servit, si a reusit un serviciu doi foarte lung, si cu efect pe care sarapova l-a returnat in burta fileului. Simona si-a dus degetul la cap si din clipa aia am stiut ca i-a disparut frica de serviciu. A dominat-o pe Sarapova, care a fost foarte inteligenta tactic, a pus scurte sau a lovit decisiv. Simona a castigat meciul cu capul si cu picioarele. Picioarele au aratat mai puternice si mai iuti ca niciodata", a spus Cristian Tudor Popescu la Digi.